محمد مصيلحي لـ صامويل إيتو : شابوه وأتمنى نجاح أمم إفريقيا .. فيديو

أعرب محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري عن أمنياته بنجاح بطولة أمم إفريقيا التي تستضيفها دولة الكاميرون مطلع شهر يناير المقبل.

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، على منافسه، المصري البورسعيدي، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

قال محمد مصيلحي عبر تصريحات تليفزيونية: شابوه للنجم صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم لانتصاره لقارة إفريقيا على أوروبا وتمسكه بإقامة أمم إفريقيا في موعدها.

تابع: أتمنى نجاح البطولة الإفريقية بعد الحرب التى شنتها أندية أوروبا على القارة السمراء من أجل تأجيل أو إلغاء بطولة كان 2021.

أشار إلى أن أوروبا عليها إحترام القارة السمراء وعدم التدخل فى شئون كرة القدم لافتا إلى أن صامويل إيتو نجح فى أزمة أمم إفريقيا فى أول إختبار له عقب انتخابه رئيسا للاتحاد الكاميروني لكرة القدم.

كان محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري وجه التهنئة إلى الجهاز الفني ولاعبي الفريق عقب الفوز على المصري بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري.

وحرص محمد مصيلحي على تهنئة الجهاز الفني ولاعبي الفريق عقب الفوز علي المصري وحصد الثلاثة نقاط والوصول ‘إلى النقطة 12.

وقال مصيلحي:" نمتلك ثقة في الجهاز الفني بقيادة حسام حسن واللاعبين بذلوا جهدا كبيرا.

وأتم:" الفوز أعاد الثقة للاعبين بعد التعادل مع سيراميكا كليوباترا في الجولة الماضية.

ووجه محمد مصيلحي التحية لكافة جماهير زعيم الثغر التي تحرص بصفة مستمرة على مساندة اللاعبين والجهاز الفني في كافة المباريات

الاتحاد يفوز على المصري البورسعيدي 1-0 في الدوري

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، على منافسه، المصري البورسعيدي، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

مابولولو مهاجم الاتحاد السكندرى الهدف الأول لفريقه في شباك المصرى البورسعيدى في الدقيقة 47 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الاتحاد السكندري للنقطة الـ 12 ويحتل المركز السادس، بينما يتجمد رصيد المصري عند النقطة 13 في المركز الرابع.