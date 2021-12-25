بجمبسوت حمراء .. نانسي عجرم تحتفل بالكريسماس عبر انستجرام

احتفلت المطربة اللبنانية نانسي عجرم بالكريسماس بعدة صور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .



وظهرت نانسي عجرم بإطلالة جذابة أنيقة مرتدية جمبسوت باللون الاحمر ، ومن الناحية الجمالية اعتمدت نانسي علي مكياج ناعم تناسب مع إطلالتها، وهو ما أضفى مزيدًا من النعومة والجاذبية عليها، وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من متابعيها.



واحيت النجمة نانسى عجرم مؤخرا حفل ختام فعالية ميدل بيست فى النسخة الثانية من موسم الرياض، الذى أقيم بالمملكة العربية السعودية، والذي شاركها به الهضبة عمرو دياب، والتي حضرها عشرات الآلاف من الجمهور من مختلف أنحاء الوطن العربي.



تحيى الفنانة اللبنانية نانسى عجرم حفلا غنائيا ليلة راس السنة بمدينة الجلالة بالعين السخنة ويصاحبها في إحياء الحفل كل من المطرب اللبناني رامى عياش والمطرب أحمد سعد.



وطرحت نانسى عجرم مؤخرًا كليب أغنيتها الجديدة "150"، وتعاونت نانسي في الكليب مع المخرجة ليلي كنعان وتم تصويره فى لبنان، والأغنية من كلمات وألحان نبيل خورى، وتوزيع باسم رزق، وظهرت نانسى عجرم فى فيديو من كواليس الكليب حافية القدمين وذلك خلال تدريبها على أداء حركات الرقص فى الأغنية.