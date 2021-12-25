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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري

مباراة الزمالك وغزل
مباراة الزمالك وغزل المحلة

يواجه اليوم السبت فريق الكرة الأول بنادى الزمالك نظيره غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثامنة في الدوري الممتاز.

 

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك وغزل المحلة في تمام الثامنة مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي، حيث يبحث نادي الزمالك عن مواصلة سلسلة انتصاراته بالبطولة المحلية رافضاً فقد المزيد من النقاط في رحلة الدفاع عن لقب البطولة التي يحملها عن الموسم الماضي، بينما يسعى المحلة لمواصلة عروضه القوية منذ بداية الموسم الجاري.

 

ويحتل الزمالك المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى الممتاز بعدما جمع 16 نقطة من 7 مباريات، وبفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد فيما يأتي فريق غزل المحلة في المركز السادس بجدول الترتيب برصيد 10 نقاط .

 

21 لاعبا بقائمة الزمالك

وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك عن ضم 21 لاعباً استعداداً للقاء المرتقب، وهم: في حراسة المرمى: محمد أبو جبل ومحمد عواد، وفي خط الدفاع: محمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني وحمزة المثلوثي وحازم إمام وأحمد فتوح وعبدالله جمعة، وفي خط الوسط: إمام عاشور ومحمود عبد العزيز ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر وحمدي علاء وأحمد سيد زيزو ومحمد أوناجم ومصطفى فتحي وأشرف بن شرقي ورزاق سيسيه، في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

 

ويفتقد الزمالك لخدمات 4 لاعبين في مباراة غزل المحلة ، وعلى رأسهم لاعب الوسط طارق حامد، وذلك بداعي الإيقاف عقب حصوله على الإنذار الثالث في المباراة الماضية ضد المقاولون العرب، كما يغيب عمر السعيد أيضاً لعقوبة الإيقاف، ويستمر غياب الظهير الأيسر محمد عبدالشافي بسبب الإصابة بـ مزق من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية، وكذلك سيغيب يوسف أوباما مجدداً عن صفوف القلعة البيضاء، بسبب معاناته من آلام في العضلة الخلفية.

 

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من: "محمد عواد - محمود علاء – حمدي الونش – حازم إمام – أحمد فتوح - إمام عاشور – محمود عبد العزيز – مصطفى فتحى ـ أشرف بن شرقى – أحمد سيد زيزو – سيف الجزيري الجزيرى".

 

فى سياق مغاير ضم محمد عودة المدير الفني لغزل المحلة كل من، محمود رضا، عمرو شعبان (لحراسة المرمى)، محمد فتح الله، خالد سامي، يحيي حامد، سيد الشبراوى، معاذ الحناوي، إيهاب سمير، بازوكا (لخط الدفاع)، إبراهيم صلاح، هشام عادل بلحة، أشرف سيد، أحمد الشيخ، إبراهيم كونية، أحمد عفيفي، باولن فوافى، حميد ماو، أحمد النادري(للوسط)،أحمد غنيم، عبده يحيي، ماليك توري، عبدالرحمن عاطف (للهجوم).

 

ويغيب عن القائمة خالد الإخميمي للإصابة بشد في العضلة الخلفية، وأكد عودة على أهمية الخروج ولو بنقطة ثمينة أمام الزمالك لتكون حافز معنوي للاعبين في المباريات المقبلة.

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