الشعب الجمهورى بالقليوبية يختتم برنامج التثقيف والتدريب بشبرا

اختتمت أمانة حزب الشعب الجمهورى بمحافظة القليوبية،اليوم البرنامج الثانى للتدريب والتثقيف والتوعية السياسية والذى اقيم بقاعة فؤاد محى الدين بمقر المؤسسة العمالية بمدينة شبرا الخيمة.



وقال الحسين عبد الفتاح امين حزب الشعب الجمهورى بالقليوبية ان امانة الحزب بالقليوبية مستمرة فى فعاليات البرامج التدريبية والتثقيفية فى كل مدن ومراكز المحافظة لتثقيف ابناء القليوبية والوصول الى اكبر عدد ممكن وذلك لتصحيح المفاهيم الخطأ عند البعض وترسيخ الثوابت السياسية العميقة لفهم الواقع والتحديات التى تواجهها الدولة فى الوقت الحالى.



واضاف المهندس مصطفى ابو حجر الامين المساعد امين التنظيم، ان الدولة تسير بخطى ثابتة نحو المستقبل المشرق كما ان مصر واجهت تحديات كثيرة ونجحت فى إنجاز مهامها الكثيرة بشتى المجالات والتخصصات كما ان مصر انجزت مشاريع لم يكن الكثير يتوقع انجازها ، بالاضافة ان مصر اصبحت نبراثا وقدوة ومثل لدول كثيرة تريد ان تحذو حذوها.



وتابع الدكتور على محمد جندية امين التثقيف والتدريب بامانة حزب الشعب الجمهورى بالقليوبية، ان الاستثمار فى البشر احد التحديات الكبيرة التى تواجهها وتسعى اليها الدولة المصرية وخاصة ان الوعى البشرى اول لبنات البناء والاساس السليم الذى يقوم عليه التقدم والاستثمار والنمو والبناء.



واوضح الدكتور على جندية ان المؤشرات الايجابية التى تعيشها الدولة فى كل المجالات بفضل قدرة القيادة السياسية على انجاز ملفات كبيرة وكثيرة مثل تحسن مؤشرات التعليم والصحة والنقل والمواصلات والمواصلات والتجارة الداخلية والخارجية.



واشار الدكتور هانى زكريا امين الشباب بالقليوبية، إلى أن الدولة المصرية أصبحت تبهر العالم أجمع بما وصلت له من تطور، والمصريين في الخارج والداخل يفتخرون بتلك الإنجازات التي أصبح شعوب العالم كلها تتحدث عنها عنها.

حضر ختام الدورة التدريبية اعضاء هيئة مكتب الحزب فى القليوبية من الامناء والامناء المساعدين وعدد من نواب البرلمان والشيوخ وسمير عياد امين الحزب بشبرا الخيمة ثان.

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