عصر جديد من التنمية.. محمد جاد: صعيد مصر يشهد طفرة غير مسبوقة| فيديو

قال الاعلامي محمد جاد، مقدم برنامج "صباح البلد" ، إن صعيد مصر يشهد طفرة غير مسبوقة ، مضيفا: " الرئيس السيسي افتتح منذ أيام عدد من المشروعات العملاقة بالصعيد " .

وتابع الإعلامي محمد جاد ، خلال برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي " أحمد حمدي " ، أن التنمية وصلت لكل أركان الصعيد ، مردفا : " شوفنا ولسه هنشوف افتتاحات مما يؤكد حرص القيادة السياسية على تنمية اقليم صعيد مصر " .

وأسترسل حديثه : احنا في عصر جديد من التنمية والبناء والاصرار على انجاز مالم يتم انجازه خلال الفترة القادمة .

وتشهد الدولة المصرية اهتماماً كبيراً بالتنمية الصناعية فى محافظات الصعيد بصفه عامه والمنيا بصفة خاصة في الفترة الحالية لتحقيق التنمية الشاملة التى أمر بها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على مدار 7 سنوات لتوفير فرص عمل حقيقية لشباب الصعيد، بما يمكنه من عيش " حياة كريمة".

ومن أبرز المشروعات الصناعيه التي أنشأتها الدوله خلال الفترة الحالية المجمعات الصناعية بمحافظات شمال ووسط وجنوب الصعيد والتي تأتي في إطار استراتيجية متكاملة وضعتها وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية بمحافظات الصعيد لخلق بيئة جاذبة للاستثمار الصناعى على مستوى الجمهورية بإنشاء مجمعات مجهزة بوحدات مصانع جاهزة بمساحات مختلفة تناسب مختلف نشاطات الصناعات الصغيرة من أجل توفير فرص عمل جديدة للشباب سواء مباشرة أو غير مباشرة.