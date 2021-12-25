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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد.. رونالدو يدعم ضحايا بركان «لا بالما» بطريقته الخاصة

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

عرضت قناة "العربية" تقريرًا عن تفاصيل بيع كريستيانو رونالدو لقميصه  في مزاد علني.

وأفاد التقرير بأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يقدم قميصًا له في المنتخب البرتغالي للبيع في مزاد علني لدعم ضحايا بركان "كومبري فيييخا" في جزيرة لا بالما الإسبانية.

وأضاف التقرير أن القميص سيحمل توقيع رونالدو ورسالة كتبها بخط يده لسكان الجزيرة، وكان مضمون الرسالة "حتى قوة البركان لن تكون قادرة على لا بالما.. كل دعمي للجزيرة الرائعة".

وذكر التقرير أن المزاد العلني على قميص نجم مانشستر يوناتيد سيبدأعشية عيد الميلاد وينتهي في 6 يناير المقبل.

وأوضح أنه سيتم تخصيص كل عائدات بيع القميص لمساعدة ضحايا البركان، الذي دمر أكثر من 3000 مبنى وأجبر 7000 أسرة على مغادرة منازلهم منذ بداية ثورانه في سبتمبر الماضي.

 

كريستيانو رونالدو رونالدو كريستيانو مزاد علني لا بالما كومبري فيييخا

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