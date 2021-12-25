الزمالك يسعى لانتزاع الصدارة مؤقتا أمام غزل المحلة في الدوري.. الليلة

يستضيف فريق الزمالك نظيره غزل المحلة، اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً، باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثامنة للدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 16 نقطة، في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعد خوضه 7 مباريات.

بينما يأتي غزل المحلة في المركز الثامن برصيد 10 نقاط، بعد 7 مباريات أيضًا.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز لانتزاع الصدارة مؤقتا من الأهلي المتصدر برصيد 18 نقطة وله مباراة مؤجلة، حيث لعب 6 مباريات فقط.

وكانت آخرمباراة بين الفريقين في شهر أغسطس الماضي، وفاز الزمالك بثلاثية دون رد، عن طريق سيف الدين الجزيري وأشرف بن شرقي وأحمد سيد "زيزو".

ويفتقد الزمالك لخدمات شيكابالا، ومحمد عبد الشافي، وأوباما للإصابة، وطارق حامد، وعمر السعيد، وأيمن حفني، لأسباب مختلفة.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراس المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل.

خط الدفاع: عبد الله جمعة - أحمد عبد الفتوح - محمود حمدي الونش - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حازم إمام - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - مصطفى فتحي - إسلام جابر - محمود عبد العزيز - محمد أشرف روقا - أشرف بن شرقي - محمد أوناجم.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - عبد الرزاق سيسيه.