برودة وصقيع .. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس ساعات الليل .. تفاصيل

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس، اليوم السبت، بالقاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت الدكتورة منار غانم ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، إن البلاد مازالت تشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، بالإضافة إلى سطوع أشعة الشمس على كافة مناطق الجمهورية.



وأضافت أن الطقس معتدل الحرارة في الصباح على القاهرة الكبري والسواحل الشمالية ومحافظات شمال الصعيد، مائل للدفء على محافظات جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا ويصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وبعض مناطق الصعيد.

وأردف: اليوم شهدنا تكون للشبورة المائية الكثيفة تسبب في انخفاض الرؤية على الطرق والمسطحات المائية، ولكنها تتلاشى خلال الساعات القادمة.



ونوهت بأن هناك فرص لـ تساقط الأمطار الخفيفة على المناطق الغربية من البلاد، بالإضافة إلى نشاط الرياح الذي يؤدي إلى الشعور بالبرد.

ولفتت إلى أن حالة الاستقرار مستمرة حتى نهاية الاسبوع الحالي، تزامنا مع وجود الشبورة المائية في الصباح الباكر وساعات الليل.