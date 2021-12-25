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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فصل التيار الكهربائى عن عمارات إسكان الشباب فى مرسى علم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلن مجلس مدينة مرسى علم، عن انقطاع التيار الكهربائي عن منطقة إسكان الشباب الواقعة بجوار محطة كهرباء مرسى علم، اليوم السبت لأعمال الصيانة الدورية على محولات الشبكة.

وأكد مجلس مدينة مرسى علم في بيان له، أنه سيجرى فصل التيار الكهربى لمدة ساعتين من الساعة الثامنة صباحا حتى العاشرة صباحا، وذلك اليوم السبت، مطالبا المواطنين بأخذ الاحتياطات والتدابير اللازمة في هذه الفترة.

وكان أكد مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أنه عادة ما يتم فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى، لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها

مرسى علم البحر الأحمر فصل التيار الكهربائي التيار الكهربائى مدينة مرسى علم شبكات

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