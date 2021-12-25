غواصة روسية تصيب هدفا ساحليا بصاروخ مجنح من بحر اليابان .. شاهد

عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو رصد تفاصيل إصابة غواصة روسية حديثة هدفا ساحليا بصاروخ مجنح من بحر اليابان .



أفاد المكتب الصحفي لأسطول المحيط الهادئ بأن غواصة "بيتروبافلوفسك-كامتشاتسكي" الروسية العاملة بالديزل والكهرباء ضربت من بحر اليابان هدفا ساحليا واقعا على بعد ألف كيلومتر.



وجاء في بيان صدر عن المكتب، : "قامت غواصة "بيتروبافلوفسك-كامتشاتسكي" الحديثة العاملة بالديزل في مياه بحر اليابان بإطلاق صاروخ مجنح لمنظومة "كاليبر" الصاروخية من تحت الماء في اتجاه هدف بري".



وأضاف أن الصاروخ أصاب الهدف الواقع على ميدان سيوركوم التكتيكي في الوقت المقدر، مشيرا إلى أن "مدى إطلاق النار تجاوز ألف كيلومتر".

وتابع أن الغواصة نفذت قبل إطلاق النار مناورة تكتيكية للخروج السري إلى منطقة تنفيذ المهمة.