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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

30 ديسمبر.. آخر موعد للتقدم في مسابقة الابتكار وريادة الأعمال بتمريض عين شمس

طلاب جامعات
طلاب جامعات

يعلن مركز الإبتكار وريادة الأعمال بكلية التمريض جامعة عين شمس عن مسابقة  للإبتكار وريادة الأعمال لعامها الثانى على التوالى بعنوان "التمريض يبتكر 2"، وذلك تحت رعاية أ.د. محمود المتيني رئيس الجامعة ، و أ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،و أ.د. إيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ،و أ.د. سحر موسي عميد الكلية ، وإشراف ا.د. سحر ياسين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وأ.م.د داليا عبدالله مدير مركز الإبتكار بالكلية.

أوضحت أ.د. سحر موسي  أنه سيتم تقديم الدعم لكافة الأفكار أو المشاريع المبتكرة من خلال ورش تدريبية لريادة الأعمال ، مشيرة إلى شروط الالتحاق بالمسابقة وهى ان يكون المتقدم ضمن فريق عمل مكون من 2: 4 أفراد ، كما  يجب ان تكون الفكرة مبتكرة وقابلة للإنتاج .
 

واستعرضت أ.د. سحر موسي  المكافآت التى سيحصل عليها الفائزون بالمشاركة وهي جوائز ماليه وشهادات تقدير،كما سيتم تأهيل الفائز فى  مسابقة "عين شمس تبتكر" والتى تقام للعام الثاني على التوالي سواء بالإشتراك فى مسار الأفكار أو مسار الشركات الناشئة والتى لها جوائز ماليه قيمه.

كما أكدت أ.د. سحر موسي  على أهمية الالتزام بالمواعيد المعلنة لمراحل المسابقة  حيث ان آخر موعد للتقدم بالفريق والفكرة  يوم 30 من ديسمبر الجارى ،ثم سيتم إعلان قائمة الأفكار المقبولة لخوض المسابقة يوم 1 فبراير 2022 ، كما سيتم إعلان النتائج النهائية وتسليم الجوائز يوم  الخميس 1مارس2022 ، وذلك من خلال الرابط الإلكترونى للمسابقة.
 

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