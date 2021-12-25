المسئولية المجتمعية: حياة كريمة حولت المواطن المصري من مستمع إلى مشارك

قال حسن مصطفى، رئيس الملتقى السنوي للمسئولية المجتمعية، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمثابة حلم للمواطن المصري، متابعا: "المبادرة نجحت في جعل المواطن يشعر بالتفاؤل والأمل".



وأضاف "حسن مصطفى" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن المبادرة أتاحت للمواطنين فرص لتحويل حياته، مسترسلا: المبادرة نجحت في دمج المواطن المصري بكافة فئاته في الدولة ومشاريعها.

وأردف: المبادرة حولت المواطن المصري من مجرد مواطن مستمع إلى مواطن مشارك وحاضر، مشيدا بما يتم في صعيد مصر من تطورات.

وأوضح أن مبادرة حياة كريمة توفر تنمية مستدامة بشكل واضح وكبير، سواء في البعد الاجتماعي او الاقتصادي أو البيئي، ولذلك حازت على أعجاب ودعم العالم أجمع.



ولفت إلى أن الجلسات النقاشية التي تعزز شعور المواطن بالانتماء إلى البلاد.

