سيدات يد الأهلي يواجه الطيران اليوم في الدوري

يواجه الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي، فريق الطيران، اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري.



وتقام المباراة على الصالة المغطاة بنادي مدينة نصر، في تمام الرابعة عصرا، ويسعى الأهلي للفوز بالمباراة، ومواصلة تحقيق النتائج الجيدة في بطولة الدوري.



واختتم الأهلي تدريباته أمس على صالة النادي، وعقد خلالها المدرب يحيى يوسف جلسة فنية للوقوف على الجوانب التكتيكية قبل مواجهة الطيران.



‏‎يذكر أن فريق سيدات الأهلي فاز في المباراة الماضية على فريق المعادي، بنتيجة 26-17، ضمن منافسات دور الـ8 لبطولة كأس مصر.