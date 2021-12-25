سيدات سلة الأهلي يواجه سموحة في الدوري اليوم

يواجه الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، فريق سموحة، مساء اليوم السبت؛ ضمن منافسات بطولة الدوري.



ومن المقرر أن تقام المباراة في السادسة مساء على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، ويسعى الأهلي للظهور بشكل مميز وتقديم عرض قوي وتحقيق الفوز.



وحرص على هاشم المدير الفني لفريق سيدات سلة الأهلي، على تجهيز اللاعبات بالشكل المناسب، والتركيز على العديد من الجوانب الخططية خلال المران الختامي.



وشهد المران تخصيص فقرات عديدة للرميات الحرة والثلاثية من مختلف الزوايا والمواقف في الملعب.



وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز في المباراة السابقة على فريق الطيران ‏بنتيجة 68-56، ضمن منافسات بطولة الدوري.