بفستان الزفاف..أيتن عامر من كواليس عنبر 6

شاركت الفنانة آيتن عامر، جمهورها، عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، عدة صور جديدة.



وظهرت ايتن عامر من كواليس تصوير مسلسلها “عنبر 6”، مما نال اعجاب متابعيها.

يذكر أن آيتن عامر قدمت آخر أعمالها مسلسل "كوفيد 25" في شهر رمضان الماضي، وشاركت في بطولته إلى جانب يوسف الشريف وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وادوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وأحمد نادر جلال.

ودافعت الفنانة ايتن عامر، عن المطرب حسن أبو الروس بعد قرار إيقافه من نقابة المهن الموسيقية.

وكتبت ايتن عبر حسابها على فيسبوك: مظهر عام وقواعد خاصة بالنقابة اللي هي إيه يا جماعة؟ لازم توضيح مفصل.