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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لمروره بضائقة مالية .. يدعي سرقة أموال شركته من داخل سيارته بالتجمع

المتهم
المتهم

تمكن رجال المباحث من ضبط أحد الأشخاص لإدعاء تعرضه لسرقة مبلغ مالى من داخل سيارته بقصد الإستيلاء عليه.
 
تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من مدير بإحدى شركات توصيل الطلبات "بإحدى الدول" مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول ، قرر بأنه عقب قيامه بركن السيارة ملكه أمام فرع أحد البنوك بدائرة القسم، ولدى عودته إكتشف كسر زجاج السيارة وسرقة مبلغ مالى "خاص بالشركة عمله" و جهاز "لاب توب" الخاص به من داخلها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وإستخدام أحدث التقنيات تبين عدم صحة رواية المُبلغ .

وبإعادة مناقشته وتضييق الخناق عليه عدل عن أقواله، و قرر بأن صاحب الشركة محل عملـه قـام بتحويل مبلغ مالى على حسابه لتوصيله لإحدى الشركات بمحافظة الجيزة، ونظراً لمروره بضائقة مالية إختمرت فى ذهنه فكرة الإستيلاء على المبلغ المالى وفى سبيل ذلك قام بإختلاق الواقعة .

تم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المستولى عليه بمكان إخفائه بمحل مسكنه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

رجال المباحث الأشخاص سيارته بقصد الإستيلاء عليه

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