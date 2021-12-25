بعد تأجيل الدوري .. الإسماعيلي يبحث تنظيم ودية

يبحث الجهاز الإداري لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي تنظيم مباراة ودية خلال هذا الأسبوع، وذلك بناءا على طلب من الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني ” خوان براون “.

جاء ذلك، في أعقاب بيان لجنة المسابقات التابعة لرابطة الأندية بتأجيل منافسات مسابقة الدوري خلال الفترة من 27 ديسمبر الجاري وحتى يوم 6 فبراير المقبل طبقا للأجندة الدولية ، حيث وصلت تأكيدات من الاتحاد الأفريقي للعبة “الكاف” بإطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون في موعدها بداية من يوم 9 يناير القادم.

ومن المقرر أن يبدأ الفريق اعتبارا من اليوم الاستعداد بشكل جدى لخوض منافسات بطولة كأس الرابطة التى تنطلق فى نسختها الأولى لتجهيز كافة الفرق استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري.