مباحث روض الفرج تضبط لص تخصص في سرقة الشقق

تمكن رجال الأمن من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب".



تبلغ لقسـم شـرطة روض الفـرج بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، قرر بإكتشافه كسر باب الشقة محل سكنه وسرقة مبلغ مالى منها , ولم يتهم أو يشتبه فى أحد .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وإستخدام أحدث التقنيات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أسفر إحداها عن ضبطه.

وبمواجهته إعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب" وأنه وراء إرتكاب الواقعة وكذا عدد (۳) حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط مبلغ مالى ومجموعة من متحصلات نشاطه الإجرامى.

وأضاف بتصرفه فى باقى المسروقات بالبيع، بإستدعاء المجنى عليهم، تعرفوا على المضبوطات ، وإتهموه بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.