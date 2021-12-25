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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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التمريض: إجراءات جديدة لمحاربة دخلاء المهنة.. وبدء تسجيل الداية.. ونواب : نحتاج حلول جذرية تستهدف دمجهم وليس محاربتهم ..ومطالب بتقنين أوضاع المعاهد غير المرخصة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

لمواجهة الدخلاء على مهنة التمريض .. برلمانية تطالب الصحة بتفعيل دور العلاج الحر

برلماني : من الضروري إتخاذ إجراءات فعالة لتنظيم مزاولة المهنة 

نقيب التمريض : إعداد استراتيجية عربية وموحدة للتمريض 

 

 

ترأست الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، وعضو مجلس الشيوخ، الأربعاء الماضي، اجتماع أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة للتمريض، لمناقشة كافة المستجدات المتعلقة بالنقابة والتي تضمنت مشاركة النقابة في اجتماعات جامعة الدول العربية وتفاصيل الاجتماع بالدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، وعرض الزمالات الجديدة لمهنة التمريض، وفتح سجلات جديدة للقابلات، والإجراءات الإدارية التى اتخذتها النقابة لتنظيم شئون المهنة.

 

وقالت نقيب التمريض في بيان لها اليوم، أنه تم مناقشة تفاصيل اجتماعات اللجنة التشريعية لإعداد القوانين، واللجنة الاستشارية للتمريض والقبالة بجامعة الدول العربية، والتي تناولت إعداد استراتيجية عربية وموحدة للتمريض والقبالة الخاصة بالدول العربية، وأول قانون استرشادي لتنظيم ممارسة التمريض بالدول العربية.

 

وأشارت إلى أن الاجتماع تضمن أيضاً مناقشة مسودة قانون مزاولة مهنة التمريض والتي تم عرضها الأسبوع الماضي على الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان.

 

وأضافت كوثر محمود، أن الاجتماع تناول أيضاً الزمالات الجديدة للتمريض والتى تضمنت زمالة القابلات "المولدات" وزمالة تمريض أسرة على غرار طبيب الأسرة، وزمالة تمريض صحة المجتمع.

 

من جانبه قال عبده رفعت عبد العال وكيل أول النقابة العامة للتمريض، إن اجتماع مجلس ادارة النقابة العامة للتمريض، ناقش الاجراءات التى اتخذتها النقابة لمحاربة دخلاء المهنة، لافتاً إلى أن هناك إجراءات جديدة اتخذتها النقابة وسيتم تطبيقها بدءاً من العام الجديد 2022. 

 

وأضاف رفعت، أنه تم مناقشة إجراءات تسجيل القابلات "المولدات القانونيات" لتسهيل العمل لهم داخل مصر وخارجها، لافتاً إلى أن هذا التخصص مطلوب بشدة خارج مصر، حيث يتميز التمريض المصرى بالكفاءة والمهارة.

 

وفي هذا الصدد تواصل “ صدي البلد” مع عدد من نواب البرلمان بشأن إيجاد حلول فعالة تسهم في مواجهة دخلاء مهنة التمريض وهل نحتاج إلي صدور تعديلات تشريعية بالقانون.

 

وقد قالت النائبة إيناس عبدالحليم عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن مهنة التمريض شهدت حالة من العشوائية والفوضي خلال الأونة الأخيرة، فيما يخص شروط ممارستها، حيث ظهر ذلك في كثير من المستشفيات والعيادات الخاصة، معقبة "دلوقت بقينا نلاقي ممرضة شغالة بدبلوم تجارة، ولا ثانوية عامة، وده غير مقبول تماما".

 

وطالبت "عبدالحليم" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة بتشديد الرقابة على المستشفيات والعيادات الخاصة وعلى أطقم التمريض العاملة بها؛ وذلك من أجل الحفاظ على سلامة أرواح المواطنين، من خلال تلقي الرعاية من أيادٍ متخصصة، على دراية كاملة بالميثاق الأخلاقي لهذه المهنة.

 

وأشارت عضو لجنة الصحة، إلي أن هناك جهودا من  نقابة التمريض بقيادة النائبة كوثر محمود عضو مجلس الشيوخ، لمجابهة ظاهرة دخلاء المهنة سواء ظهر ذلك في شكل قرارات أو تشريع ينظم هذه المهنة باعتبارها من المهن التي لا غني عنها في أي مجتمع والتي أفرزت أهميتها أيضا، قدوم جائحة كورونا.

 

وتابعت البرلمانية، كما تعتبر خطوة منح كل من تُلقَّب بـ"الدَّاية" العديد من التدريبات علي الطرق السليمة والصحية للولادة؛ تسهم في تطوير أدائهن، بما يحافظ على صحة المرأة، وفقا للمعايير المهنية، والتي أهمها الحفاظ على سلامتها.

 

فيما قال النائب أحمد العرجاوي عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن أهم شروط مزاولة مهنة التمريض هي حصول الراغب بممارستها شهادة بدرجة بكالوريس التمريض التقني والذي يبدأ بإلتحاق الطالب بمدارس التمريض بدءا من المرحلة الثانوية، وصولا بإلتحاقه إحدي الكليات الحكومية المعترف بها رسميا ، معقبا " ده اللي يتقال عليه ممرض فعلا وليس الاشتغال بدراسة الكلية فقط كافي للعمل".

 

وعن كيفية مواجهة دخلاء مهنة التمريض، اقترح " العرجاوي" في تصريحات لـ "صدي البلد"، تشكيل هيئة تابعة لـ وزارة الصحة تتولي مهمة تأهيل وتدريب أطقم التمريض غير الحاصلة علي شهادة معتمدة تمنحهم إمكانية مزاولة المهنة وفق الإطار القانوني يكون بمثابة تدريب تحويلي ، قائلا : لابد من إيجاد حل علاجي لهذه المشكل وليس بمحاربتهم.

 

وأشار عضو لجنة الصحة، إلي أننا في حاجة إلي تنظيم مهنة التمريض في مصر بشكل أكبر وذلك من خلال تقنين أوضاع المعاهد غير المرخصة للعمل بشكل آمن وقانوني مما يعمل علي مكافحة كافة أشكال المخالفات والفساد التي تنتج من فئة ما من الممرضين نتيجة إفتقادهم لأصول المهنة الذي حددها الميثاق الخاص بها.

 

وتابع النائب حديثه، قائلا : أثمن جهود النائبة كوثر محمود نقيب التمريض وذلك لحرصها الدائم علي تطوير المهنة والحفاظ علي قدسيتها لا سيما أن التمريض المصري الأكثر كفاءة علي مستوي العالم.

 

  

التمريض العلاج الحر نقيب التمريض جامعة الدول العربية وزير التعليم العالي طبيب الأسرة المولدات القانونيات

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