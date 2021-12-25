الوزير: إجمالي شبكة الطرق في مصر يصل لـ30 ألف كم منها 12600 بالصعيد

قال اللواء كامل الوزير وزير النقل، عن محاور النيل الجاري تنفيذها، إن محور الفشن في محافظة بني سويف عبارة عن 27 كم وعرضه 21 متر بتكلفة 2.5 مليار جنيه .

وأضاف كامل الوزير، خلال كلمته بافتتاح عددًا من المشروعات القومية بمختلف القطاعات بالصعيد، أنه تم في المشروع القومي للطرق التخطيط لإنشاء 7000 كم طرق جديدة منها 2600 كم في الصعيد .



وتابع وزير النقل ، أنه يصل إجمالي شبكة الطرق في مصر إلى 30 ألف كم منها 12600 كم في الصعيد ، مضيفًا أنه يتم تطوير ورفع كفاءة 10000 من الطرق الرئيسية لكي يصل إجمالي شبكة الطرق في المشروع القومي 17000 كم .

واستطرد قائلا : الـ 10000 كم منهم 4000 كم في صعيد مصر والتكلفة المالية للمشروع 295 مليار جنيه منها 120 ملياغر جنيه لمشروعات الصعيد .

واردف : أنه من أهم هذه الطرق هو طريق الصعيد الصحراوي الغربي والذي سيتم افتتاح المرحلة الأولى منه اليوم ، متابعًا : طريق الزعفرانة سفاجا مرسى علم وسيتم افتتاح المرحلة الثانية منه اليوم.

