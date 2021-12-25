وزير النقل يحكي موقفا إنسانيا عن الرئيس: رفض إحالة شركتين للنيابة وطالب بتوفيق أوضاعهما | فيديو

علق اللواء كامل الوزير، وزير النقل، على ما أثير عن وجود مصنعين غير مرخصين في ركائز الكباري، قائلا: "الموضوع رغم خطورته الشديدة ولكن الرئيس السيسي وجه بمتابعة المشروع".

وأضاف اللواء كامل الوزير، خلال كلمته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح مشروعات قومية بصعيد مصر: "بصفتي وزيرا للنقل ومسؤولا عن سلامة الكباري والطرق، فأنا هحول الشركتين دول للنيابة وهحقق معاهم، ولكن الرئيس قالي لا وإوعى تعمل كده، هات الشركتين دول وساعدهم إنهم ينجحوا، ودي شهادة حق حبيت أقولها".

على صعيد آخر، علق الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن نقل أهالى منطقة الروبيكى قائلا: "أنا سألت عن نقل المواطنين للروبيكى قالولى 100 مليون جنيه ونقلناهم على حسابنا، لو حد سمع الكلام ده هيقول ده انتوا بتدلعوا بقى، انت بتديله مكان كويس علشان يتطور وده علشان بنحترم ثقافته ومكانه وبنحاول على قد تجربته، أنا اللى شايف الصح وصاحب المصلحة فى إن البلد تطلع قدام واحنا كلنا نفسنا إن الناس كلها تشتغل وتكبر".