شاهد.. وزير النقل يستعرض خطوط شبكة القطار الكهربائي السريع

قال اللواء كامل الوزير، وزير النقل، إنه كان لا بد من إضافة خطوط جديدة للسكك الحديدية سريعة تعمل بالكهرباء، لتقليل الوقت والحفاظ على البيئة.

وأضاف كامل الوزير، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية بمختلف القطاعات بالصعيد، أنه تم التخطيط لإنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع، وهي مكونة من ثلاث خطوط رئيسية بإجمالي 1825 كم، بتكلفة 360 مليار جنيه، منها 1165 كم لخطي الصعيد بتكلفة حوالي 240 مليار جنيه.

وأوضح وزير النقل أن الخط الأول “العين السخنة - العالمين الجديدة - مرسى مطروح” بطول 660 كم، والخط الثاني السادس من أكتوبر - الأقصر - أسوان 925 كم، والخط الثالث قنا - الغردقة - سفاجا 240 كم.

واستعرض وزير النقل صورا لأعمال الردم والحفر في الخط الأول والأعمال الجاري تنفيذها في الخط الأول.

