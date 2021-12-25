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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

صحة دمياط: استمرار القوافل العلاجية رغم سوء الأحوال الجوية

القوافل الطبية
القوافل الطبية

أعلن الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن فرق القوافل العلاجية التى تنفذها مديرية الصحة بدمياط مستمرة رغم سوء الأحوال الجوية بمختلف قري المحافظة، ذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .

 

وأشارالسيد عبد الجواد ، في تصريح له ، إلى أن تلك القوافل تتضمن وحدات متنقلة بكافة التخصصات الطبية و صيدلية ووحدتين للأشعة والسونار و معمل، وذلك لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بكافة المناطق .

 

وأوضح مدير مديرية الصحة، أنه تم عقد قافلة طبية بقرية طبل بمركز دمياط ، حيث تم خلالها توقيع الكشف الطبى بالمجان على ٢١١٠ مواطن، تم تحويل عدد ٢٨حالة من بينهم لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، وكذا إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لحالتين، الى جانب إجراء ٧٤٦ تحليل معملى و فحص ١٩ حالة بالسونار و إجراء ٢٢ أشعة تشخيصية، بالإضافة إلى صرف العلاج اللازم بالمجان، فضلاً عن تخصيص وحدة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا.

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دمياط مستشفيات وزارة الصحة والسكان المبادرة الرئاسية الكشف الطبي

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