ليست حكرا على أحد.. الرئيس السيسي يدعو أصحاب الشركات لإنشاء مناطق خدمات

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مناطق الخدمات توفر عامل الأمن، متابعا: "المناطق توفر سيارات إسعاف وشرطة وإنقاذ للسيارات، وعايزين نحط برج إشارة في مناطق الخدمات".

ووجه الرئيس السيسي كلمته لوزير النقل قائلا: "الناس شايفة المليارات زي الكوتشينة".

وأضاف خلال كلمته بفعاليات افتتاح مشروعات بمحافظة قنا: "أنا بقول للناس اللي اشتغلت في الطرق دي، عايز تعمل محطة وقود وتشغلها انت، في بعضهم مش هيكون اقتصادي، ولكن تكلفتها هتقل لما يدخل معانا حد شريك".

وتابع: "كلامي للشركات، إحنا ما بنقيش حد وحد لأ، والمسألة مش حكر على حد"، مؤكدًا أن مناطق الخدمات هي في الأساس لصالح الطرق التي يتم تنفيذها.



