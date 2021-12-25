حملة "شتاء الإمارات" تطلق مسابقة "أجمل لمة عائلية في العالم"

أطلقت حملة أجمل شتاء في العالم في دولة الإمارات، اليوم السبت، مسابقة "أجمل لمّة عائلية في العالم".

وبحسب وسائل اعلام اماراتية تعتمد المسابقة على التقاط الصورة والفيديو أجمل اللحظات الأسرية واللقاءات العائلية في شتاء الإمارات وترسخ مكانتها كوجهة سياحية موحدة بتنوّعها وتكاملها واحتضانها للجميع كأسرة واحدة.

يأتي ذلك في إطار الفعاليات المصاحبة للحملة التي تسلط الضوء على أجمل معالم الإمارات الطبيعية والسياحية والترفيهية.

وتمثل المسابقة دعوة مفتوحة لكل سكان الإمارات لمشاركة أجمل اللقطات والمقاطع المصورة للقاءاتهم العائلية واجتماعاتهم الأسرية في ربوع الإمارات، سواء في المنزل أو على شاطئ البحر أو في الصحراء أو على سفوح الجبال أو في القرى والبلدات ومدن الدولة، ومن ثم نشرها عبر وسم حملة #أجمل_شتاء_في_العالم .

وتدعم المسابقة أهداف "حملة أجمل شتاء في العالم" التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الأسبوع الماضي عبر حسابه على تويتر قائلاً: "حملة أجمل شتاء في العالم هدفها داخلي بالدرجة الأولى، هدفها عائلي، وأن تجتمع أسرنا في وطننا الجميل، وأن تستمتع الأسر من دبي وأبوظبي بجمال رأس الخيمة والفجيرة، وأن تقضي الأسر من بقية الإمارات أجمل الأوقات في منشآت أبوظبي ودبي السياحية العالمية."

وتتواصل المسابقة حتى آخر يناير 2022، بحيث يتم اختيار أفضل مشاركة في مسابقة "أجمل لمّة عائلية في العالم" لتكريمهم بجائزة وهي عبارة عن سيارة عائلية.