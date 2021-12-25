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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| تطبيق إلكتروني ينجح في تحذير آلاف المستخدمين من زلزال خطير.. سعر ومواصفات لابتوب هواوي الجديد MateBook X Pro

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:

 

محتوى غير قانوني .. جوجل تواجه غرامة "تاريخية" في روسيا

غرمت محكمة روسية، شركة جوجل Google الأمريكية، غرامة قدرها 98 مليون دولار، بدعوى فشلها في إزالة محتوى اعتبر غير قانوني في البلاد.

 

قريبا.. لينوفو تشوق لهاتف الألعاب الخارق Legion Y90 بشاشة 144 هرتز

أعلنت شركة لينوفو Lenovo، عن عزمها إطلاق هاتف ذكي للألعاب احتفالا بالعام الجديد، والذي ستكشفه عنه في اليوم الأول من عام 2022.

 

إبراهيم سرحان: إي هيلث بوابة الرقمنة الأجدر لمختلف المؤسسات العاملة في القطاع الصحي بمصر

عقدت شركة "إي هيلث" الشقيقة لشركة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، أول اجتماع لمجلس إدارتها بقيادة إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة "إي فاينانس" المساهمة بنسبة 35% ناقص سهم واحد من أسهم الشركة، وبحضور حسام صادق المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل والمساهمة بنسبة 50% زائد واحد.

 

بتقنية 5G.. موتورولا تطور الجيل الجديد من هاتف Razr القابل للطي

تشير أحدث التقارير إلى أن شركة موتورولا Motorola، تعمل على الجيل القادم من هواتفها الشهيرة باسم Razr، والذي سيكون أكثر تقدما من حيث الأداء، وسيأتي مع واجهة مستخدم محسنة، بالإضافة إلى ذلك، سيحصل على تصميم مطور.

 

تعمل على تحرير المستلمين.. ميزة جديدة من واتساب عليك معرفتها

تعمل منصة المراسلة المملوكة لشركة ميتا، واتساب WhatsApp، على ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تحرير واختيار مستلمين مختلفين للوسائط قبل إرسالها إلى جهات الاتصال والمجموعات الخاصة بك، مباشرة داخل الدردشة.

 

بكاميرا سيلفي مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل.. تعرف على هاتف Vivo الجديد 2022

من المقرر أن يصل هاتف Vivo الجديد 2022، يوم 5 يناير المقبل، حيث سينطلق هاتف Vivo الجديد 2022، إلى جانب العديد من الهواتف الذكية التي ستعلن عنها العلامات التجارية المختلفة احتفالا بالعام الجديد.

 

Huawei تعلن عن أحدث لابتوب بنظام ويندوز.. سعر ومواصفات هواوي MateBook X Pro

كشفت شركة هواوي Huawei، إلى جانب الإعلان عن هاتف P50 Pocket القابل للطي، عن زوج جديد من النظارات الذكية التي تعمل بنظامها البيئي HarmonyOS بالإضافة إلى كمبيوتر محمول يسمى MateBook X Pro مزود بنظام التشغيل ويندوز.

 

قبل وقوعه بثوانٍ.. تطبيق إلكتروني ينجح في تحذير آلاف المستخدمين من زلزال خطير

نجح أحد تطبيقات الهواتف الذكية في تحذير نصف مليون مستخدم من زلزال قبل وقوعه، حسبما أفاد تقرير صحيفة "ذا جارديان"، حيث تمكن نظام الإنذار المبكر من تحقيق الهدف المصمم لأجله، وذلك بعد أن منح الناس ثواني حاسمة من الإنذار قبل وقوع الزلازل بالفعل.

 

تسريبات تكشف تصميم أحدث هواتف جلاكسي S من سامسونج

شاركت أحدث التسريبات صورا وفيديوهات لهاتف سامسونج المرتقب Galaxy S22 Ultra، مما يوفر نظرة مفصلة على مدى التغيير الذي ستقدمه أحدث هواتف جلاكسي S التي من المتوقع أن يتم إطلاقها قريبا.

 

واتساب يضيف خصائص جديدة لمستخدمي آيفون

يواصل واتساب WhatsApp، العمل على تطوير المزيد من الخصائص لنظامه الأساسي على الهواتف الذكية قبل إنتهاء 2021، حيث يقدم تطبيق التراسل الأشهر التحديثات الجديدة من أجل تزويد مستخدميه بالمزيد من الميزات والراحة وأيضا لإزالة الأخطاء إن وجدت.

تكنولوجيا أخبار التكنولوجيا WhatsApp واتساب Google

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