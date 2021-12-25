أخبار الفنانين| عمرو محمود ياسين يتعرض لحادث سيارة.. والراقصة دينا تكشف عن محاولتها الانتحار

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تعرض الفنان والمؤلف عمرو محمود ياسين صباح اليوم لحادث بسيارته، حيث نشر عمرو صوراً لسيارته وهي محطمة من آثار الحادث وذلك على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مؤكداً عدم إصابته بأي مكروه حيث كتب على الصور: "الحمدلله قدر الله وما شاء فعل وأنا بخير الحمدلله".

كما أصيب المطرب أحمد جوهر، بوعكة صحية منذ حوالي 4 أيام وتم نقله للمستشفى، بسبب إصابته بأنيميا وفقر في الدم، مما جعله يخضع للملاحظة بالمستشفى لعدة ساعات.

وكشف شقيقه يوسف جوهر، تطورات الحالة الصحية لجوهر، وأكد أن حالة الفنان أحمد جوهر مستقرة، وتم نقل دم له، ثم غادر المستشفي في ذات اليوم الذي دخل فيه.



وكشفت الراقصة دينا في إحدى اللقاءات، عن سبب محاولتها الانتحار في مرحلة الثانوية العامة، في بداية عملها كراقصة، وقالت دينا: «كنت ساعتها صغيرة أوى، كنت فى ثانوية عامة أول مارقصت، والحاجات دي بتحصل يعني، وكنت مخنوقة وحاسة الدنيا مش عايزة أعيش فيها، وتقوم عامل العاملة السودا دي».



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