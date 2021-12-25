عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

أخبار الفنانين| عمرو محمود ياسين يتعرض لحادث سيارة.. والراقصة دينا تكشف عن محاولتها الانتحار

تعرض الفنان عمرو
تعرض الفنان عمرو محمود ياسين لحادث.. وخطيب منة عرفة السابق ي

يتابع موقع صدى البلد أهم أخبار الفن والفنانين، ومن أهمها: 

 

تعرض الفنان والمؤلف عمرو محمود ياسين صباح اليوم لحادث بسيارته، حيث نشر عمرو صوراً لسيارته وهي محطمة من آثار الحادث وذلك على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مؤكداً عدم إصابته بأي مكروه حيث كتب على الصور: "الحمدلله قدر الله وما شاء فعل وأنا بخير الحمدلله". 

 

كما أصيب المطرب أحمد جوهر، بوعكة صحية منذ حوالي 4 أيام وتم نقله للمستشفى، بسبب إصابته بأنيميا وفقر في الدم، مما جعله يخضع للملاحظة بالمستشفى لعدة ساعات.

 

وكشف شقيقه يوسف جوهر، تطورات الحالة الصحية لجوهر، وأكد أن حالة الفنان أحمد جوهر مستقرة، وتم نقل دم له، ثم غادر المستشفي في ذات اليوم الذي دخل فيه.


وكشفت الراقصة دينا في إحدى اللقاءات، عن سبب محاولتها الانتحار في مرحلة الثانوية العامة، في بداية عملها كراقصة، وقالت دينا: «كنت ساعتها صغيرة أوى، كنت فى ثانوية عامة أول مارقصت، والحاجات دي بتحصل يعني، وكنت مخنوقة وحاسة الدنيا مش عايزة أعيش فيها، وتقوم عامل العاملة السودا دي».
 

ولمتابعة المزيد من التفاصيل حول أهم أخبار الفن والفنانين، يرجى مشاهدة الفيديو التالي: 

يوسف جوهر عمرو محمود ياسين المطرب أحمد جوهر الراقصة دينا لحادث بسيارته أهم أخبار الفن والفنانين

ترشيحاتنا

هروب 9 ذئاب مفترسة من حديقة حيوان فرنسية

مجمع الخدمات الزراعية ومكتبة حياة كريمة .. السيسي يتفقد منشآت المبادرة بـ المراشدة

للجرد السنوي.. غلق مكتبة نقابة الصحفيين بدءًا من الغد وحتى نهاية الشهر

توفير احتياجات الحرفيين.. اتحاد الصناعات: إستراتيجية جديدة لتطوير "الحرف اليدوية"

الخارجية: خالص التعازي والمواساة لجمهورية بنجلاديش الصديقة في ضحايا حريق عبارة جنوب البلاد

نهائيات الكان«1» 2008.. زيدان يقهر سونج ومصر تؤكد سيطرتها على القارة الأفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنانة سماح الإسكندرانية صاحبة أغنية “اقروا الفاتحة لأبو العباس”

احذر.. تناول الأرز والمكرونة البايتة تصيبك بالتسمم

المجهول يطلع بره.. انفعال ابنة ماجد المصري على معازيم حفل زفافها |شاهد

انتبه.. مخاطر ارتداء الجورب أثناء النوم في الشتاء

السيسي يكلف الداخلية والقوات المسلحة بمنع الإنشاء على أجناب المحاور الجديدة بعمق كيلو متر

الرئيس السيسي: مش هوزع فلوس على الناس بس هوفر فرص عمل

المفاجآت تتوالى .. 5 نجوم خارج أمم إفريقيا 2022

مش هوزع فلوس والناس دي بتدلع.. أبرز 15 تصريحا للرئيس السيسي خلال افتتاحات قنا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور تامر حبيب وعمرو يوسف.. عمرو دياب مع محمد حماقى يحتفلان بالكريسماس

نشرة المنوعات.. صالون حلاقة في الفضاء.. زفاف 3 ثعابين كوبرا .. ورجل يبلغ الشرطة عن والديه لسبب هايف

شاهد.. لحظة زفاف 3 ثعابين "كوبرا" في مقطع فيديو مدهش

رجل يبلغ الشرطة عن والديه بتهمة قتل شقيقه.. ومفاجأة عند وصول الدورية

فيديو

أخبار الفنانين| عمرو محمود ياسين يتعرض لحادث سيارة.. والراقصة دينا تكشف عن محاولتها الانتحار

تعالوا نعمل الصح|أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال افتتاح مشاريع تنموية بقنا

"الأرصاد": طقس الأيام القادمة يشهد موجة "صقيع" ومناطق تصل لـ 1 درجة

في ضيافة نزار الفارس.. ماذا قال زوج منة عرفة عن خلافه مع محمد نجاتي

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ