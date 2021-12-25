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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: افتتاح الرئيس السيسي للمشروعات القومية بصعيد مصر نقطة فارقة للمواطنين

النائب أحمد نشأت
النائب أحمد نشأت منصور

علق النائب أحمد نشأت منصور وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمجلس النواب، نائب سوهاج، على افتتاحات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروعات بإقليم صعيد مصر، مؤكدا أن ما يشهده صعيد مصر من اهتمام بكافة مجالات الحياة، يعد تأكيدا كاملا على اهتمامه بكافة فئات الشعب، وحرصه على عدم ترك أي فئة يش، موضحا أن المواطنين بالصعيد عانوا على مدار عقود طويلة من التهميش وعدم الاهتمام وهو ما لم تسمح به القيادة السياسية.

وتابع النائب أحمد نشأت منصور في بيان له، أن الفترة الماضية شهدت العمل على الارتقاء بجودة حياة المواطنين بمحافظات الصعيد، وذلك في اطار السياسة الطموحة التى تتبناها القيادة السياسية برئاسة القائد عبد الفتاح السيسي منذ توليه مقاليد حكم البلاد.

وأشار منصور، إلى أن برنامج تنمية الصعيد يعتمد على توفير فرص عمل والتوسع في انشاء الصروح والمجمعات الصناعية، وهو ما يتكامل مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي ساهمت أيضا في اقامة العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما ساهم في الارتقاء بجودة حياة المواطن في قرى الصعيد.

ولفت وكيل اتصالات النواب، إلى أن المشروعات التي اطلقها الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية بكافة محافظات مصر، شكلت نقطة فارقة  ومضيئة داخل المجتمع في ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغييرات نوعية، وبناء الإنسان المصري صحيا واجتماعيا وتعليميا، بجانب توطين مفهوم العدالة الاجتماعية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب النائب أحمد نشأت منصور وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نائب سوهاج

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