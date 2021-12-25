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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"إستراتيجيات مكافحة الآفات فى ظل التغيرات المناخية" برنامج تدريبي بمعهد بحوث وقاية النباتات

دورات تدريبية
دورات تدريبية

 نظم معهد بحوث وقاية النباتات برنامج تدريبي في مجال الإستراتيجيات الحديثة في مكافحة الآفات الإقتصادية خلال الفترة من ٢٠ إلى ٢٢ ديسمبر ٢٠٢١ بمقر فرع المعهد بمحطة بحوث سخا بمحافظة كفر الشيخ .

 


وذكر الدكتور أحمد عبد المجيد مدير المعهد انه مما لاشك فيه أن تغير النظم المناخية له العديد من التأثيرات على الإنتاج الزراعي الذي يرتبط بشكل وثيق بالأمن الغذائي ، لذا تم التركيز فى هذا البرنامج على أثر التغيرات المناخية المباشرة أو غير المباشرة على الآفات الزراعية وأعدائها الحيوية علاوة على الحشرات النافعة مثل نحل العسل ، واشتمل البرنامج على عدة محاور أهمها التعرف على الأساليب الحديثة والآمنة فى مكافحة الآفات مثل استخدام المواد الطبيعية والمركبات الحيوية والمستخلصات النباتية وطرق المكافحة الحيوية مثل المفترسات والطفيليات وذلك للحد من استخدام المبيدات الكيميائية وما ينتج عنها من تلوث بيئى بهدف الوصول إلى غذاء صحى وآمن خالى من الملوثات الكيميائية ، وكذلك التعريف بمخاطر دودة الحشد الخريفية والطرق المختلفة لمكافحتها . 

 


قام بالتدريب نخبة من أساتذة المعهد بمحطة بحوث سخا وشارك فيها عدد كبير من شباب الباحثين من المعاهد البحثية المختلفة والجامعات المصرية والمهتمين بمكافحة الآفات . 

 

وأشرف على تنفيذ البرنامج التدريبى الدكتور الزاهى صابر رئيس فرع المعهد بسخا وحضر الافتتاح الدكتور محمد عطوة مدير المحطة والدكتور مجدى السماحى وكيل المحطة للارشاد والتدريب .

 

يأتى ذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة الاعتماد على الأساليب الحديثة والآمنة في مكافحة الآفات الاقتصادية التي تصيب المحاصيل الزراعية وبخاصة في ظل التغيرات المناخية وتداعياتها على القطاع الزراعى ، وبرعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية

وقاية النباتات مكافحة الآفات الآفات التغيرات المناخية وزير الزراعة

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