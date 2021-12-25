توفير احتياجات الحرفيين.. اتحاد الصناعات: إستراتيجية جديدة لتطوير "الحرف اليدوية"

وجه حمادة العادلي رئيس غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، الشكر لمجلس ادارة الغرفة السابق برئاسة مسعد عمران، والذي قام بمجهودات عظيمة لخدمة قطاع الحرف اليدوية بمصر خلال الأربع سنوات الماضية، مشيراً سنستكمل من بعدهم دعمنا للقطاع والحرفيين بمصر.



وقال العادلي في بيان للغرفة، إن مجلس الادارة الجديد يجتمع خلال الأسبوع المقبل لوضع خطوط واضحة لقطاع الحرف اليدوية، بالإضافة إلي الإعلان عن تشكيل الشعب داخل الغرفة، من أعضاء المجلس الجدد والذين تم انتخابهم بالانتخابات الجديدة.



وكشف العادلي ، أن المجلس الجديد يسعي للتواصل مع كافة الشركاء وفتح جوانب التعاون مع جميع الجهات والتي تساعدنا في تطوير قطاع الحرف اليدوية بمصر وتوفير احتياجات الحرفيين، موجها الشكر لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه المستمر علي مدار السنوات القليلة الماضيه لقطاع الحرف اليدوية.