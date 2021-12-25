برلماني:الرئيس السيسي يؤسس لدولة عصرية حديثة وحياة كريمة لكل المصريين

أشاد النائب علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، من محافظة قنا سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر ضمن فاعليات "أسبوع الصعيد" حيث تتضمن الافتتاحات عددا من المجمعات الصناعية والمحاور والطرق ،وتحديدا المحاور العرضية على نهر النيل، مشيرا أن المشروعات القومية الكبرى في مجال الطرق والكباري، تؤكد أن الرئيس السيسي يؤسس لدولة عصرية حديثة وحياة كريمة لكل المصريين.

وقال قريطم، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم،ان هذه المشروعات سيكون لها مردود إيجابي لجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل،وذلك بعد أن شملت افتتاحات اليوم، اضخم محور من نوعة فى قنا وهو "محور الشهيد باسم فكرى" الذى، يربط بين شرق محافظة قنا وغربها، مما يؤكد أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح.

كما ثمن النائب علاء قريطم، توجيهات الرئيس السيسي بتقنين أوضاع المصانع غير المرخصة، والتى تهدف إلى دعم الصناعة الوطنية وتوفير فرص عمل وتحقيق التنمية في كافة ربوع المعمورة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن المجمعات الصناعية في محافظات الصعيد وتحديدا مشروع المجمع الصناعي بمدينة البغدادي بمحافظة الأقصر، والمجمع الصناعي بمدينة بياض العرب بمحافظة بني سويف، والمجمع الصناعي بالمطاهرة بمحافظة المنيا، والمجمع الصناعي بمحافظة قنا، و المجمع الصناعي بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ستعمل على تحقيق التنمية وتحسين بيئة الاستثمار في مصر.

وقال قريطم أن الانجازات التي تشهدها محافظات الصعيد توكد أن قطار التنمية لن يتوقف بفضل جهود ورؤية القيادة السياسية الحكيمة لبناء الجمهورية الجديدة و،استكمال مسيرة التعمير والبناء .