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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كريم صبري : عملية تحويل مسار المعدة تعالج السكر والكوليسترول المرتفع |فيديو

كريم صبري
كريم صبري

عرضت الإعلامية منال سلامة،  مقدمة برنامج “ حلو الكلام ” المذاع على قناة “ صدى البلد”، تقريرًا عن تفاصيل إجراء عملية  تحويل المسار لإنقاص الوزن لأحد مرضى السمنة المفرطة، التي أجراها الدكتور كريم صبري، استشارى جراحات السمنة والمناظير.

وقال كريم صبري، إن عمليات جراحات السمنة آمنة ولا تحتاج إلى وقت كبير وفعالة لإنقاص الوزن، مضيفا: "عملية  تحويل المسار فعالة لإنقاص الوزن”.

وأضاف: " تحويل المسار من العمليات القوية في إنقاص الوزن وعلاج الأمراض المصاحبة للسمنة مثل السكر والتخلص من مشاكل السمنة والكوليسترول المرتفع".


وأشار إلى أن الجانب التجميلي هام في جراحات السمنة، لافتا إلى أن عمليات السمنة بسيطة وتتم لإصلاح العمليات التي تمت للمرضى من قبل ولم يصلوا إلى الوزن المناسب.


وقال الدكتور كريم صبري،:" مريض السمنة يستطيع العودة للنشاط الطبيعي بعد يوم من إجراء العملية"، موضحًا أنه هناك إمكانية لإجراء عملية إصلاح لبعض جراحات السمنة التي لم تؤدي إلى النتيجة المطلوبة، لافتًا إلى أن جراحات السمنة آمنة حال إجرائها على يد فريق متخصص.

كريم صبري تحويل المسار فقدان الوزن جراحات السمنة اخبار التوك شو

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