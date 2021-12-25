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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أستاذ هندسة طرق: تنمية محافظات الصعيد يجعلها جاذبة للسكان وليست طاردة |فيديو

الطرق
الطرق

كشف الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس، أهمية الطرق والمحاور التي تم افتتاحها اليوم في صعيد مصر.


وقال "مهدي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "هذه المحاور بمثابة شرايين للحياة وللتنمية في صعيد مصر"، متابعا: "لكي يكون هناك تنمية مستدامة سواء عمرانيا أو صناعيا أو زراعيا أو سياحيا لابد من وجود بنية أساسية وعلى رأسها مشروع الطرق والكباري والنقل بشكل عام".

وأكد: "ما تم في الصعيد هو بمثابة تدعيم لمشروعات التنمية المستدامة"، مشيرا: "محافظات الصعيد كانت محرومة من التنمية في العصور الماضية، وما كان يُقدم في قطاع النقل والبنية الأساسية كان بمثابة مسكنات لا ترقى للحلول الجذرية".

وأشار: "الدولة عملت منذ عام 2014 على إيجاد حلول جذرية لمشاكل البنية الأساسية وقطاع النقل للأجيال الحالية والمستقبلية"، موضحا: "هذه المشروعات سيكون لها دور في توطين الصناعة في الصعيد، سواء الصناعات التكنولوجية أو الصناعات القومية".


وأوضح: "هذه المشروعات ستجعل المحافظات جاذبة للسكان بدلا من طاردة لهم كما كان يحدث في العصور الماضية نتيجة عدم وجود تنمية"، مؤكدا: "اليوم أصبح هناك عدالة في توزيع الخدمات وفرص العمل في الصعيد"، مردفا: "شبكة الطرق ستسهم في دعم خطة الدولة من حيث الانتشار الأفقي وخلخلة الكثافة السكانية من حول الوادي الضيق، لأن شبكة الطرق ستساعد على عمل محاور جديدة في الظهير الصحراوي لكل محافظة".

التنمية المستدامة جامعة عين شمس خطة الدولة محافظات الصعيد قطاع النقل الطرق والمحاور البنية الأساسية الصحراوي المشروعات فرص العمل

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