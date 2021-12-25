عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل النطق بالحكم على المتهم بخطف شقيقته وتعريتها بالدقهلية

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

قررت محكمة جنايات المنصورة ، الدائرة الرابعة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة شاب وصديقه  بتهمة خطف شقيقة الثاني باحثة بجامعة الأزهر ومحاولة هتك عرضها وتصويرها في وضع مخل  بنطاق مدينة المنصورة محافظة الدقهلية لإجبارها على التنازل عن الميراث إلى يوم الأربعاء القادم للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار بهاء الدين محمد خيرت المري  وعضوية المستشار أحمد لطفى حسانين والمستشار سعيد السمادوني، والمستشار محمد الشرنوبي وأمانة سر  محمد جمال محمد ومحمود عبدالرزاق.

وكان المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، قد أحال كلا من المتهمان "محمود . ا . ع . م . ع"، 21 عاما، متعهد توزيع طيور ومقيم بقرية السلام محافظة المنوفية، و"محمد.أ. م. ص"، 21 عاما، شيف ومقيم بقرية ميت جراح مركز المنصورة للمحاكمة لانهما في يوم 27/9/2021 بدائرة قسم أول المنصورة  محافظة الدقهلية خطفا المجني إسراء السعيد عبده محمد عبده “ وكان ذلك بطريقي التحايل والإكراه بأن نسجا لها خيوط المكيدة وانطلت عليها فتمكنا من اقتيادها بداخل السيارة الرقيمة "ع ط ج ۲۸۹۹ " وما أن فطنت لشركيهما فقاما بالتعدي عليها بالضرب بالأيدي وأوثقا أيديها وكمما فاها بلاصق وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من إقصائها إلى عده أماكن قصيه وبعيدا عن ذويها وأعين الرقباء ليتمما الجرائم محل الاتهامات اللاحقة ، وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة ان تلك الجناية اقترنت بجريمة الخطف وجناية هتك عرض المجني عليها وذلك لأنها في ذات المكان وفي رابطة زمنية واحده وتعديا عليها بالضرب بالأيدي واوثقا أيديها وكمما فمها بلاصق فخارت قوتها ووهنت قامتها ودانت طبعا لبطشهما وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من ان ينزع الأول عنها ما يستر عورتها حال تواجد الثاني للشد من أزره عارضین عرضها المنتهك أعين الكافة وسرقا المبالغ المالية والهاتف الجوال و المستندات المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات والمملوكة للمجني .

واستمعت هيئة المحكمة للسيد إبراهيم، محامي المجني عليها الذي أكد حدوث الواقعة وثبوت الاتهام في حق المتهمان وقدما عدد من حوافظ المستندات التي تؤكد حدوث الواقعة وكذب مزاعم المتهمان، مطالبين بتوقيع أقصي عقوبة عليهما جراء جريمتهم .

فيما دفع كلا من جمال مأمون ، وعاطف نسيم، محاميا المتهمان بكيدية الإتهام واستحالة حدوث الواقعة وأكد المتهم الأول أمام المحكمة أنه أخذ توقيعه على الايصالات الأمانة بمبلغ ٥ مليون جنيه وهو قاصر وعندما بلغ السن القانوني للبلوغ وجد أن هذا الاتفاق في غير صالحه .
وطالب دفاع المتهمين ببراءتهما من الاتهامات الموجهة إليهما ودفع ببطلان قرار الإحالة و محضر جمع الاستدلال وأكد الدفاع أن المجنى عليها كاذبة وليست معيدة ودائمة تلفيق القضايا وأنها قامت بتلفيق قضية إجهاض لزوجها السابق وكذلك اتهامها بتخدير زوجها بوضع كوب عصير له وتصويره وابتزازه  .

وأكد الدفاع أن المجنى عليها كاذبة ولم يكن معها أي مصوغات ذهبية كما ادعت ووضح بالفيديو عدم وجود أي مصوغات ذهبية بيديها مما يكذب ادعائها.

لينك البث https://fb.watch/a6_CAsueR0/

الدقهلية محافظة الدقهلية المحكمة مدينة المنصورة محكمة جنايات التنازل عن الميراث مركز المنصورة

موضوعات متعلقة

افتتاح أول ساحة رياضية حرة في جامعة المنصورة

ترشيحاتنا

حيل التدفئة .. كيف تتغلب على الطقس البارد داخل المنزل؟

السيسي يتفقد مشروعات قرية المراشدة في محافظة قنا ضمن مبادرة "حياة كريمة"

صور جديدة من افتتاح الرئيس سلسلة من المشروعات القومية الجديدة في قنا

مش كلام ووعود.. إنجازات الرئيس السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية

2 جنيه زيادة في سعر الذهب خلال أسبوع.. تفاصيل

نقيب المحامين : أين النقابة من الترشيح لجوائز الدولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنانة سماح الإسكندرانية صاحبة أغنية “اقروا الفاتحة لأبو العباس”

احذر.. تناول الأرز والمكرونة البايتة تصيبك بالتسمم

المجهول يطلع بره.. انفعال ابنة ماجد المصري على معازيم حفل زفافها |شاهد

انتبه.. مخاطر ارتداء الجورب أثناء النوم في الشتاء

المفاجآت تتوالى .. 5 نجوم خارج أمم إفريقيا 2022

صدمة لـ موسيماني.. قرار عاجل من مدرب المغرب بشأن بدر بانون

شهيد الشهامة.. عاتب مسجل على معاكسة صديقته بألفاظ بذيئة فمزقه أمامها

الرئيس السيسي: مش هوزع فلوس على الناس بس هوفر فرص عمل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر تبني جمهوريتها الجديدة.. تنفيذ مشروعات بقيمة 6.2 تريليون جنيه

بحضور تامر حبيب وعمرو يوسف.. عمرو دياب مع محمد حماقى يحتفلان بالكريسماس

نشرة المنوعات.. صالون حلاقة في الفضاء.. زفاف 3 ثعابين كوبرا .. ورجل يبلغ الشرطة عن والديه لسبب هايف

شاهد.. لحظة زفاف 3 ثعابين "كوبرا" في مقطع فيديو مدهش

فيديو

بعد "الهشك بشك".. صراع جديد بين روبي وساندي

أخبار الفنانين| عمرو محمود ياسين يتعرض لحادث سيارة.. والراقصة دينا تكشف عن محاولتها الانتحار

تعالوا نعمل الصح|أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال افتتاح مشاريع تنموية بقنا

"الأرصاد": طقس الأيام القادمة يشهد موجة "صقيع" ومناطق تصل لـ 1 درجة

المزيد

ساحة رأي

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ