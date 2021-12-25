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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة.. أستاذ اقتصاد: أهالي الصعيد يشعرون بحجم التغيير

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الدكتور خالد عقيلي أستاذ الاقتصاد بجامعة سوهاج،  تعليقا على افتتاحات الرئيس السيسي في الصعيد  لعدد من المشروعات القومية ، :" لازم نشكر الرئيس السيسي على  زيارته لمحافظات الصعيد، وتواجد الرئيس في الصعيد رسالة لأهالي الصعيد بأنهم في القلب والعقل ".
 


وأضاف  خالد عقيلي   في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد "،  :" في إطار خطة الدولة لتطوير له في كافة القطاعات تم البدء في تنفيذ مشروعات تنموية قومية في محافظات الصعيد وعلى نطاق واسع ".

 

 وتابع خالد عقيلي :" المواطن في الصعيد يشعر بحجم التغيير الكبير من حيث تحسين مستوى المعيشة وإيجاد فرص عمل وزيادة دخل المواطن وتحسين مستوى الخدمات ".

 

واكمل خالد عقيلي:" هناك تنوع كامل في المشروعات القومية المنفذة سواء كانت تنمية بنية تحتية ومشاريع صرف صحي وكهرباء ومحاور وطرق وكباري ":.


وأكمل خالد عقيلي :"   هناك مجمعات صناعية كثيرة حاليا في الصعيد بفضل توجيهات الرئيس السيسي".

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