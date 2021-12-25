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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان.. بشارة الراعي: هناك انتخابات نيابية في شهر مايو

لبنان
لبنان

أشار البطريرك الماروني اللبناني بشارة بطرس الراعي، إنه يجب تحمل المسؤولة كما أن لبنان بحاجة لكل قواه ولكل اللبنانيين، مؤكدًا أنه "خسرنا كثير من قوانا الحية وسنواصل النضال والثبات والصمود فلبنان بأعناقنا جميعاً وهذا دورنا".

وأوضح الراعي خلال كلمة القاها امام وفد من حزب "القوات اللبنانية" زاره مهنئًا بعيد الميلاد المجيد، ونقلته ليبانون فايلز أن "هذا الليل الطويل سيعقبه فجر ونحن في زمن الميلاد حيث يسطع نور السلام والمحبة ولذلك نحن في هذا للليل الذي نعيشه لابد أن يسطع نور لبنان الحقيقي".

وأوضح أن "اليوم سنواجه الصعوبات ولا يجب ان نعطي انطباعا باننا ضعفاء وايماننا بلبنان اقوى من كل المشارع الهدامة التي تحصل اليوم ويجب ان نبقى متماسكين".

وعن الإنتخابات النيابية والرئاسية المقبلتين، شدد الراعي على أن "الانتخابات محطة دستورية مهمة يعبّر من خلالها الشعب عن رأيه ومن الضروري جدًا الالتزام بالاستحقاق الدستوري المتمثل بالانتخابات النيابية ومن بعدها الرئاسية "، وأضاف "يؤسفني سماع الأحاديث عن تأجيل الانتخابات وهي سلبية نتيجة خيبات الامل"، وقال "نعم هناك انتخابات نيابية في شهر مايو/ أيار ولن نقبل بأن لا تكون، ونعم يجب ان يكون هناك انتخابات رئاسية".

وتابع "الميلاد هو زمن السلام الذي يبنى بالثبات والصمود والتخطيط ولبنان بحاجة ماسة الى ابناءه المخلصين المحبين فقوتنا اكبر من كل القوى الهدامة مهما كانوا اقوياء فالقوة الحقيقة هي بإماننا بلبنان وانه قيمة حضارية لا تموت".

وتوجه لوفد "القوات" بأن "استمروا بنضالكم كحزب القوات وهذا ما نرجوه من كل القوى كي يحافظ لبنان على التعددية التي تصب في خانة الوحدة الوطنية".

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