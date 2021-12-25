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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

4219 مشروعاً في الصعيد لخدمة المواطنين وجذب وتوفير فرص العمل

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أعلنت لجنة تسويق السياحة الثقافية، اليوم أن حجم المشروعات التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة ما يتعلق منها بمحاور النقل والربط بين الطرق علي غرار طريق قوص الذي يربط بين محافظتي البحر الأحمر و الأقصر، يعيد تشكيل و بناء منتج السياحة الثقافية، يصنع نموذجا للتنمية المستدامة، كونه يعطي فرصة كبيرة لاضطلاع السائحين بالمقاصد الشاطئية الاستمتاع بالسياحة الثقافية و أبرز المعالم الأثرية في صعيد مصر و يخلق فرص عمل للشباب.
وقال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن الرئيس السيسي، هو أول من ترجم الاهتمام بالصعيد إلي مشروعات حقيقية، مشيرا إلي أن الصعيد اليوم يستفيد من 4219 مشروعاً تؤثر بشكل كبير على حياة المواطن و تحول الصعيد لمنطقة جذب و خلق فرص عمل موضحا أن الرئيس يضع بناء الإنسان و حياة نصب عيناه، و هو ما يجعله يصنع نموذجا فريدا للتنمية المستدامة.
كما لفت إلي أن تطوير مطار أسيوط و المنطقة المحيطة به سوف يرفع من فرص وصول السائحين لعدة مناطق داخل الصعيد تزخر بالعديد من القطع الأثرية المتنوعة، و هو ما يزيد من خلق فرص العمل بالقطاع السياحي.
وأضاف أن اللجنة بكامل أعضائها تتوجه بالشكر للقيادة السياسية التي جعلت من الصعيد هدفا للتنمية بعد أن ظل منسي لعقود، و كانت خطط التنمية في الصعيد مجرد جمل في الخطابات السياسية، اليوم نلمس مشروعات علي الأرض حيث يحظي الصعيد الآن بنسبة 65% من حجم مشروعات حياة كريمة. 
و تابع أن الافتتاحات التي جرت وقائعها اليوم، سوف تعيد تشكيل الطلب علي عدة مقاصد سياحية من بينها المنيا و جبل المحرق أحد نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة والتي حظيت باهتمام شديد نتيجة لتوجيهات القيادة السياسية، وتوقعت اللجنة أن يحظي الصعيد بالطلب علي الاستثمار فيه بعد انطلق العديد من المشروعات القومية و تطوير و تهيئة البنية الأساسية به، خاصة الاستثمار في قطاع السياحة. 
كما أشار"عثمان" إلي أن الصعيد ودع خريطة النسيان إلي منطقة الجذب و خلق فرص العمل و التنمية المستدامة.

لجنة تسويق السياحة الثقافية السيسي البحر الأحمر الأقصر السياحة

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