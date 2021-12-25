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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اقترب من المربع الذهبي.. سموحة يتفوق على طلائع الجيش بهدف "حليمو"

أحمد سامي المدير
أحمد سامي المدير الفني لسموحة

نجح نادي سموحة في تحقيق الفوز على طلائع الجيش بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة والمؤجلة من بطولة الدوري المصري.

 

بدأ اللقاء بضغط هجومي من قبل لاعبي سموحة حتى تمكن محمود حليمو من إحراز هدف تقدم سموحة في الدقيقة 13 من خلال كرة عرضية من عبد الرحمن عامر من جهة اليسار قابلها محمود عبد الحليم برأسية رائعة سكنت أسفل يمين المرمى.

 

وحاول لاعبو طلائع الجيش، إحراز هدف التعادل والعودة إلي المباراة ولكن تمكن لاعبو سموحة من الحفاظ على شباكهم.

 

ولجأ حكم المباراة إلى طرد محمد ناصف لاعب طلائع الجيش بعد تدخل عنيف على أقدام مروان حمدي لاعب سموحة لتزداد الأمور أكثر صعوبة على لاعبي طلائع الجيش.

 

وبهذه النتيجة تواجد سموحة في المركز السادس برصيد 12 نقطة بينما تواجد طلائع الجيش في المركز السادس عشر برصيد 5 نقاط.

 

وخاض سموحة المباراة بتشكيل مكون من:-

 

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام - رحب نبيل - خالد عبد الفتاح - عبد الرحمن عامر.

خط الوسط : محمود حليمو - محمد كناريا - محمد عبد العاطي - حسين فيصل.

خط الهجوم : عبد الكبير الوادي - مروان حمدي.

 

ودخل الطلائع  المباراة بتشكيل مكون من،حراسة المرمى : محمد بسام.

خط الدفاع : محمد ناصف - محمد أنور - علي الفيل - حسن مجدي.

خط الوسط : عمرو السيسي - علي حمدي - علي الذاهدي - ميدو جابر - أحمد عبد الرحمن زولا،خط الهجوم : خالد هشادي.

طلائع الجيش نادي سموحة سموحة ميدو جابر الدوري المصري مروان حمدي عبد الكبير الوادي

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