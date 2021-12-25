نفذ محور دشنا وهتاخد 25%.. مقاول: السيسي هدية من السماء والمكسب مش مهم

كشف المهندس سعيد محمود أحد المقاولين، ورئيس مجلس إدارة إحدى شركات المقاولات المنفذة لمشروعات في الصعيد، تفاصيل الحوار الذي دار بينه وبين الرئيس السيسي اليوم في افتتاح مشروعات قومية بالصعيد.

وقال سعيد محمود في مداخلة هاتفية بالإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "زمان كنا بنشتغل كوبري ولما نخلص مش بنلاقي شغل تاني لكن دلوقتي المشروع بيخلص بندخل على مشروع تاني على طول وأهم حاجة عندنا الناس تشتغل، وأنا مش بيهمني المكسب".

وأضاف سعيد محمود: "الانتهاء من المشاريع على أكمل وجه وإشادة الرئيس به تعتبر أهم مكسب بالنسبة لنا "، مضيفا: "أنا عندي 6 آلاف موظف في الشركة ما بين دائمين ومؤقتين".

وتابع سعيد محمود: "الـ الدنيا هتشتغل وربنا هيرزقنا، وإن شاء الله نجتمع بعد عام عند الانتهاء من محور دشنا"، مضيفا: "ربنا رزقنا بالرئيس السيسي الذي يعتبر هدية من السماء وبيحب البلد".

ويذكر أن الرئيس السيسي، مازح سعيد محمود أحد المقاولين المشاركين في تنفيذ المحاور والمشروعات القومية ، يا حاج سعيد تشتغل في محور دشنا وتخلصه خلال سنة، فرد قائلا: «نخلصه يا فندم».

ووجه الرئيس السيسي، خلال افتتاح سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر، حديثه للمقاول : «تاخد الفلوس بعد سنة .. يا حاج سعيد احرجتك؟! .. لا مش عايز احرجك وهديك جزء طيب»، فعلق : «تعليماتك وأؤمرك يا فندم»، ورد الرئيس السيسي مازحا: «أوامر يبقى مادفعش .. خلاص هتاخد 25% لحد ما تسلمنا».