بتكلفة 2 مليون جنيه.. إنشاء وتطوير وحدات وإدارات تضامن اجتماعي بالشرقية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي مشروعات إنشاء وتطوير وحدات وإدارت التضامن الإجتماعي الجارية بنطاق المحافظة وذلك للوقوف على معدلات أداء ونسب تنفيذ العمل بها، مؤكداً أن المحافظة تولي إهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية للمنشآت الخدمية ورفع كفاءتها وتسعي جاهدة إلى الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

شدد المحافظ على الشركة المنفذة للمشروعات بضرورة الإلتزام بالجدول الزمني المحدد للإنتهاء من تنفيذ الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل وسرعة الإنتهاء منها ودخولها الخدمة الفعلية طبقا للجدول الزمني المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

ومن جانبه أشار عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي إلى أنه جاري تنفيذ 4 مشروعات ما بين إنشاء جديد واستكمال وتطوير أعمال بتكلفة 2 مليون و510 ألف جنيه وذلك تيسيراً على المواطنين وتوفير احتياجاتهم وتقديم كافة أوجه الرعاية الاجتماعية لهم.

أوضح وكيل وزارة التضامن الإجتماعي أنه جاري استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة إدارة أولاد صقر الإجتماعية بتكلفة 454 ألف جنيه وكذلك وحدة تلراك الإجتماعية بأولاد صقر بتكلفة 682 ألف جنيه , وإنشاء وحدة الصنافين الإجتماعية بتكلفة 980 ألف جنيه , وأعمال تطوير مبنيي إدارتي شرق وغرب الزقازيق الإجتماعية بإنشاء مصعد ورامب لذوي الهمم بتكلفة 394 ألف جنيه .

لافتا إلى أنه خلال عام 2021 تم الإنتهاء من إنشاء وحدة سنهوت الإجتماعية بمنيا القمح بتكلفة 850 ألف جنيه وتطوير مبني ديوان عام مديرية التضامن الإجتماعي بقرية شيبة التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق بتكلفة مليون جنيه