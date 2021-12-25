رئيس هيئة تنمية الصعيد: رسالة الرئيس السيسي واضحة لكل المواطنين.. فيديو

قال اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، إن رسالة الرئيس السيسي اليوم واضحة لكل مواطني الصعيد ولمواطني الدولة المصرية، معقبا: "أخص رسالة الرئيس السيسي بأهل الصعيد".

وأضاف "صالح"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "رسالة الرئيس السيسي هي أن الدولة واقفة بجوار المواطن حتى يعبر إلى حياة رخاء مملوءة بالأمل والتفاؤل والرفاهية".

وأشار: "المجمعات الصناعية التي تتم في الصعيد من الإنجازات التي تمت في صعيد مصر"، موضحا: "هذه المجمعات تحقق أهداف كثيرة منها تشغيل عدد كبير من الشباب".

وأوضح: "هذه المجمعات تتبع هيئة التنمية الصناعية، ولكي يحصل الشاب على ورشة أو مكان في المجمعات الصناعية، عليه أن يبدأ في الإجراءات، وهناك تيسيرات كثيرة تقدم للحصول على ورشة"، مؤكدا: "الهدف الرئيسي لإنشاء المجمعات الصناعية هو توفير فرص العمل ورفع معدلات التشغيل".

وأكد اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد،: "الرئيس السيسي أكد أن الدولة تقف جنب المواطن ولن تثقل عليه ضرائب ولن تحمل عليه في التراخيص والمديونات التي تقع على الورشة".