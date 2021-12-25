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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس هيئة تنمية الصعيد: رسالة الرئيس السيسي واضحة لكل المواطنين.. فيديو

اللواء شريف صالح
اللواء شريف صالح

قال اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، إن رسالة الرئيس السيسي اليوم واضحة لكل مواطني الصعيد ولمواطني الدولة المصرية، معقبا: "أخص رسالة الرئيس السيسي بأهل الصعيد".

وأضاف "صالح"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "رسالة الرئيس السيسي هي أن الدولة واقفة بجوار المواطن حتى يعبر إلى حياة رخاء مملوءة بالأمل والتفاؤل والرفاهية".

وأشار: "المجمعات الصناعية التي تتم في الصعيد من الإنجازات التي تمت في صعيد مصر"، موضحا: "هذه المجمعات تحقق أهداف كثيرة منها تشغيل عدد كبير من الشباب".

وأوضح: "هذه المجمعات تتبع هيئة التنمية الصناعية، ولكي يحصل الشاب على ورشة أو مكان في المجمعات الصناعية، عليه أن يبدأ في الإجراءات، وهناك تيسيرات كثيرة تقدم للحصول على ورشة"، مؤكدا: "الهدف الرئيسي لإنشاء المجمعات الصناعية هو توفير فرص العمل ورفع معدلات التشغيل".

وأكد اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد،: "الرئيس السيسي أكد أن الدولة تقف جنب المواطن ولن تثقل عليه ضرائب ولن تحمل عليه في التراخيص والمديونات التي تقع على الورشة".

 

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