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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

غرامة 45 ألف جنيه

تغريم شخص بسبب الابتزاز والتشهير برئيس حزب سابق بالإسكندرية

محاكمة
محاكمة

قضت محكمة جنح الرمل ثان بالإسكندرية اليوم السبت، حضورياً بإدانة م.س.ا بغرامة 45 الف جنيه والتعويض المدني المؤقت بمبلغ 10 آلاف جنيه ، وذلك فى القضية رقم 30782 لسنة 2021 جنح الرمل ثان عن واقعة الابتزاز والتشهير برئيس حزب سابق بالإسكندرية.

وجاء في حيثيات الحكم، أن التهمة ثابتة قبل المتهم حيث أورد عبارات من شأنها احتقار من أسندت اليه بين أهله وعشيرته ولم يقم المتهم بنشر الدليل عليها او ما يفيد بإدانة المدعى بالحق المدني بأي من الوقائع التى ذكرها.

وأوضحت الحيثيات، أنه ووفقا للمستندات المقدمة والتي يتبين معها وجود سابق علم بين الطرفين بشخصهم لوجود عدة خلافات بشأن وقائع مماثلة واتهامات قذف بالنشر وهو ما اطمأنت معه المحكمة إلا أن المتهم كان يعني شخص المدعى بالحق المدن بتدوينه لتلك العبارات حتى وإن تم الإشارة إليه بالحروف الأولى من اسمه فقط. 

 

وشددت هيئة المحكمة، أن حرية التعبير عن الرأي لا يجب أن يتعارض مع حماية حقوق الغير في عدم استغلال تلك الحريات في اسناد التهم للغير بغير حق أو دليل والاضرار بمصالح الغير بقالة حرية التعبير وهو ما يكون معه المتهم ارتكب فعلا مؤثما قانونا يستوجب عقابه. 

وكانت قد قضت محكمة جنح المنتزه أول غيابياً بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ والتعويض المدني في ذات الواقعة، وقد عارض المحكوم ضده على الحكم ودفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الجنحة نظراً لأن محل سكنه بدائرة الرمل ثان، فقضت المحكمة بقبول المعارضة وإلغاء الحكم وإحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم بشأن الاختصاص، وعلى الفور حققت النيابة العامة الواقعة، وانتهت لصحتها بعد سماع اقوال المجنى عليه واجراء التحريات اللازمة، ثم احالت المتهم لمحكمة جنح ثان الرمل ليصدر الحكم بإدانته على النحو المشار اليه.


 

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