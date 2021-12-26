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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| منصات جديدة للتحميل على تابلت طلاب المرحلة الثانوية.. وظائف خالية للمعلمين في المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زاید

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

عليها درجات.. المدارس تحذر تلاميذ رابعة ابتدائي من الغياب في تقييمات المهام الأدائية

تستعد المدارس الابتدائية الموجودة على مستوى الجمهورية ، لبدء تقييم تلاميذ الصف الرابع الابتدائي في المهام الأدائية.

حيث قالت المدارس الابتدائية : علي جميع تلاميذ الصف الرابع الابتدائي ، الحضور إلى المدارس يوميا خلال الأسبوع الجاري وعدم الغياب ، لـ إجراء تقييم المهام الأدائية الخاصة بالفصل الدراسي الأول .

 

مدير قطاع التعليم بالوادي الجديد يشهد تشكيل المكتب التنفيذي للمرحلتين الإعدادية والثانوية

شارك الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم السبت، واللواء أحمد عبد الفتاح جودة رئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم وأحمد موسى رائد عام الإتحادات الطلابية لمدارس الجمهورية، في مراسم تشكيل المكتب التنفيذي للمرحلتين الإعدادية والثانوية بإدارة الداخلة التعليمية.

 

تنبيه عاجل.. منصات جديدة للتحميل على تابلت طلاب المرحلة الثانوية

أعلنت المدارس الثانوية تنبيها عاجلا لجميع طلاب مرحلة الثانوية العامة.

قالت المدارس الثانوية : المنصات الجديدة ظهرت علي تابلت طلاب مرحلة الثانوية العامة.

وشددت المدارس الثانوية على ضرورة ان يتابع طلاب المرحلة الثانوية بصفوفها الثلاثة، تحديثات التابلت للتأكد من تنزيل المنصات الجديدة.

 

نوستالجيا.. تعرف على ذكريات غديوة التلاميذ بالمدرسة تحت ظل شجرة فى عز الشمس

ما أحوجنا هذه الأيام بشكل خاص إلى أن ننمي الوعى الجماعى بين الأطفال والنشء الصغار بسلوك أصدق من الكلام والأحضان، لأن لا  شك أن الأكل غريزة بقائية تحافظ على الحياة عند الإنسان.

 

عميد علوم عين شمس يكشف الإجراءات المتخذة للتعامل مع الامتحانات في ظل كورونا

قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم جامعة عين شمس، إن الجامعة وضعت خطة، تستهدف منع انتشار فيروس كورونا داخل المؤسسات التعليمية، من خلال الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة الجامعية، تتضمن متابعة التزام مراقبي اللجان بالإجراءات الوقائية والإحترازية، والتأكد من وجود المسافات البينية المشار إليها بين أماكن جلوس الطلاب، ومتابعة إجراءات تهيئة قاعات الامتحانات لضمان تطبيق سبل الوقاية والمكافحة.

 

وظائف خالية للمعلمين في المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زاید

اعلنت المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زاید عن حاجتها لمعلمين للعمل بالقسم الإبتدائي للعام الدراسي ۲۰۲۱-۲ ۲۰۲ في التخصصات التالية: (English_ Sciences_ Math).

 

مساعد وزير التعليم العالي: انتهاء المرحلة الأولى من مشروع الجامعة الذكية

شهد معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي بقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى والدكتور عبد المنعم الجيلانى وكلاء المعهد، محاضرة “العلوم الإدارية وتقنيات المعلومات لمكافحة الفساد” وكذلك محاضرة عن “سياسات التحول الرقمي لمؤسسات التعليم العالي” وذلك ضمن فعاليات اليوم الثالث لبرنامج الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية.

 

جامعة عين شمس تنظم ورشة عمل للأخصائيين والمشرفين بالمدينة الجامعية بنين

نظمت وحدة مناهضة العنف والتحرش بجامعة عين شمس ندوة تعريفية وورشة عمل للأخصائيين والمشرفين بالمدينه الجامعيه بنين ، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعه لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

اخبار التعليم تلاميذ الصف الرابع وكيل وزارة التربية والتعليم المدارس الثانوية فيروس كورونا

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