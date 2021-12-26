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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المركزي: ارتفاع التزامات البنوك في الخارج خلال سبتمبر الماضي لتصل لـ116.4 مليار جنيه

البنك المركزي
البنك المركزي

ارتفعت التزامات البنوك في الخارج إلى 116.4 مليار جنيه في سبتمبر السابق مقابل 102.94 مليار جنيه في أغسطس السابق مقابل 102.81 مليار جنيه في يوليو من نفس العام. 


وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول حجم الاحتياطيات ضمن الخصوم نحو 351.5 مليار جنيه في سبتمبر الماضي مقابل 353.96 مليار جنيه في يوليو الماضي مقارنة بـ 351.5 مليار جنيه في أغسطس الماضي. 

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ووصلت التزامات البنوك في الداخل لـ 297.941 مليار جنيه جنيه في سبتمبر السابق مقابل 265.934 مليار جنيه في أغسطس السابق ومقارنة بـ 254.98 مليار جنيه في يوليو من نفس العام


وبلغت السندات قروض طويلة الأجل في سبتمبر الماضي لـ 236.421 مليار جنيه مقابل  243.9 مليار جنيه في أغسطس الماضي ومقارنة بـ 245.5 مليار جنيه في يوليو 2021.  


وسجلت الودائع ضمن الخصوم 6.1 تريليونات جنيه في سبتمبر الماضي مقابل نحو 5.96 تريليون جنيه في أغسطس السابق ومقارنة بـ 5.82 تريليون جنيه في يوليو 2021


ووصلت الخصوم الأخري لـ  مقابل 978.5 مليار جنيه في أغسطس السابق ومقارنة بـ 916.95 مليار جنيه في يوليو 2021.

 

البنك المركزي إلتزامات البنوك اخبار مصر مال واعمال السندات والقروض

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