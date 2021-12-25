أحمد موسى: السيسي يفتتح مشروعات قومية في توشكى غدًا

قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على افتتاحات الرئيس السيسي لعدد من المشروعات القومية اليوم في محافظات الصعيد، إن الأسبوع الحالي يعتبر أهم أسبوع للصعيد في تاريخ مصر.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "منذ عام 1952 مفيش رئيس أعطى أسبوعا كاملا لافتتاح مشروعات في صعيد مصر مثلما فعل الرئيس السيسي الآن".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "غدا سوف يفتتح الرئيس السيسي مشروعات قومية في توشكى بصعيد مصر".

إنجاز حقيقي في توشكى

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "لم يكن هناك إنجاز حقيقي في توشكى على مدار سنوات كثيرة قبل تولى الرئيس السيسي المسؤولية"، مضيفا: "الدولة المصرية تشهد تغييرا كبيرا بإنشاء شبكة طرق متطورة ومحاور على أعلى مستوى".