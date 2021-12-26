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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

15 % زيادة في المدارس الحكومية بسيناء ومدن القناة في عهد الرئيس السيسي

طفرة تعليمية
طفرة تعليمية

شهدت محافظة شمال سيناء، طفرة فى المشروعات التعليمية خلال الــ7 سنوات الأخيرة، وتم خلال هذه الفترة إعادة إصلاح وصيانة منشآت قائمة والتوسع والإنشاء الجديد لعدد من المدارس والفصول والإدارات التعليمية بتكلفة تجاوزت 817 مليون جنيه .

مدير قطاع التعليم بالوادي الجديد يشهد تشكيل المكتب التنفيذي للمرحلتين الإعدادية والثانوية

وقال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بسيناء، إنه منذ عام 2013 ـ 2014 حتى 2020 ـ 2021 بلغت أعداد المدارس التى أنشئت 69 مدرسة وعدد الفصول 729 فصلا وجارٍ تنفيذ 8 مدارس و115 فصلا، وأن الخطة المستقبلية إنشاء 38 مدرسة و373 فصلا للوصول للمستهدف وهو بناء 115 مدرسة و1217 فصلا، لافتا إلى أن إجمالى ما تم من تكلفة مشروعات التعليم بشمال سيناء خلال هذه الفترة لمدارس تم إنشاؤها ومدارس جارٍ العمل فيها وصل لمبلغ 817.441.296 جنيه .

لمزيد من التفاصيل حول تطوير التعليم في سيناءومدن القناة شاهد الفيديوجراف التالي:

محافظة شمال سيناء شمال سيناء وكيل وزارة التربية والتعليم بسيناء وزارة التربية والتعليم سيناء مدن القناه مشروعات التعليم

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