أحمد السجيني: الرئيس السيسي قادر على مواجهة القضايا التي تتعلق بتشكيل الوعي المجتمعي.. فيديو

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الرئيس السيسي متصل بالواقع وقادر على مواجهة القضايا التي تتعلق بتشكيل الوعي المجتمعي.

وأضاف "السجيني"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "تعودنا من الرئيس السيسي على المواجهة"، متابعا: "الرئيس السيسي يواجه القضايا التي تُثار على أقوى سلاح عصري في تشكيل الوعي وهو السوشيال ميديا".



وأشار: "تشكيل الوعي عبر السوشيال ميديا هو سلاح يفوق السلاح النووي"، مؤكدا: "الرئيس السيسي واجه خلال افتتاح المشروعات اليوم العديد من القضايا المثارة".