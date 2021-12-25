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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد عودة بعد الهزيمة من الزمالك: مباراة للنسيان

محمد عودة
محمد عودة

أكد محمد عودة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة أن مباراة الزمالك اليوم في الدوري هي مباراة للنسيان، خاصة أن الفريق المنافس لديه خماسي هجومي قوي.


وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة قائلا :" أغلقنا المساحات أمام لاعبي الزمالك في أول 35 دقيقة وأهدرنا فرصة هدف محقق من انفراد لعبده يحيى وبعدها ارتدت الكرة بهدف التقدم للزمالك وبعدها مباشرة سجل المنافس الهدف الثاني".
وأضاف عودة أنه في الشوط الثاني نجح في الضغط على الزمالك لمدة 25 دقيقة وأهدر عدة فرص للتسجيل ولكن الزمالك قتل المباراة بتسجيل الهدف الثالث، وبعدها أضاف المنافس الهدف الرابع.
وشدد على أنه لم يخض المباراة بطريقة دفاعية ولكن فريقه كان يتراجع والكرة مع لاعبي الزمالك وشن فريقه عدة هجمات لكن غياب التوفيق عن لاعبيه حال دون تسجيل أهداف في المباراة. 
 

وأشار المدير الفني إلى أنه لم يعتمد على إبراهيم صلاح في خط الوسط بصورة أساسية بسبب حاجته للاعب أخف في الحركة، موضحا أن رعونة لاعبيه كان سبب إهدار الفرص التي سنحت لهم.
وأضاف أن هناك تدعيمات للفريق في يناير، وشدد على أن فترة التوقف تعود بالخسارة على فريقه لعدم خوض المحلة لمباريات قوية كفترة إعداد، وشدد على أن الفريق سيخوض معسكر في فترة التوقف.
وأضاف محمد عودة أنه لا يستحق الخسارة في مباراة الأهلي كما لا يستحق التعادل في لقاء البنك الاهلي الأخير في الدوري.
وحقق فريق الزمالك فوزا كبيرا على غزل المحلة برباعية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما  باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، بهذه النتيجة يرفع الأبيض رصيده إلى 19 نقطة ليتصدر جدول ترتيب الدوري مؤقتا، في حين يتوقف رصيد المحلة عند 10 نقاط يحتل بهم المركز التاسع.

الزمالك المحلة الدوري المصري الأهلى غزل المحلة البنك الاهلي

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