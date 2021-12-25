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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

في رابع يوم من تلقي الطلبات .. مرشح واحد بانتخابات نادي الزمالك

نادي الزمالك
نادي الزمالك

انتهي اليوم الرابع من تلقي طلبات المرشحين لانتخابات نادي الزمالك المقبلة، والتي بدأت في الحادية عشرة صباح  الأربعاء الماضي وتواصلت أيام الخميس الجمعة واليوم السبت ، وتمتد لمدة سبعة أيام متتالية.

وتقدم خلال اليوم الرابع لفتح باب الترشح لانتخابات النادي ، مرشح واحد فقط ، وهو هشام نصر إبراهيم على مقعد العضوية تحت السن.

ويتولى شريف حسين نائب الرئيس التنفيذي الإشراف على اللجنة التي تضم كلا من: وليد بخيت نائب المدير التنفيذي ومدير الشئون الإدارية رئيسا و محمود مأمون مساعد المدير التفيذي نائبا ، وعضوية كلا من :- سهير الشاعر مديرة الاشتراكات، وحسن محمد حسن المحامي بالشئون القانونية،ومحمد حنفي مدير إدارة المتابعة، وسامح عطوة مدير إدارة السكرتارية العامة، ووليد حسن مدبولي عن قسم الخزينة.

وتتكون لجنة الشباب والرياضة المشرفة على الانتخابات من: عبد الرحمن النجار مدير إدارة العجوزة، وإيمان محمد رمضان إدارة الهيئات بالمديرية، وهالة عبد القادر محمد إدارة شباب العجوزة.

ويبدأ تلقي الطلبات لمدة ثماني ساعات يوميا من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى السابعة مساء.

وتقرر فتح باب الترشح وتلقي الطلبات بداية من الأربعاء الموافق 22 ديسمبر الجاري ولمدة أسبوع، ولمدة 8 ساعات من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 7 مساءً.

وكان مجلس إدارة الزمالك وجه الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية المسددين للاشتراك السنوى لآخر سنة مالية وما عليهم من التزامات مالية مستحقة قبل التاريخ المحدد لاجتماع الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل والذين مضت على عضويتهم العاملة سنة على الأقل وفق أحكام القانون واللوائح وقانون الجائحـة رقـم 152 لسنـة 2021 لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادي  والذي سيتم خلاله مناقشة جدول الأعمال الذي  يتضمن التصديق على محضر الاجتماع السابق، النظر فى تقرير مجلس الإدارة عن أعماله فى السنة المالية المنتهية 2020/2021 وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات، اعتماد الموازنة والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية فى 30/6/2021 ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة، انتخاب مجلس الإدارة للدورة 2021/2025، تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته، اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي، النظر فى الاقتراحات المقدمة في الموعد القانوني، الموضوعات الأخرى الواردة في جدول الأعمال.

الشباب والرياضة الزمالك محمد حسن هشام نصر الجمعيه العموميه

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