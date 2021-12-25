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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى شوقي: هناك علاقة بين الهندسة الزراعية والغناء.. فيديو

مصطفى شوقي
مصطفى شوقي

استضاف الإعلامي عمرو الليثي، ببرنامج "واحد من الناس"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، المطرب مصطفى شوقى وفرقته الموسيقية في سهرة غنائية خاصة.

 

وكشف "مصطفى شوقي"، أنه خريج كلية هندسة زراعية، قائلا: "أنا خريج هندسة زراعية، وهناك علاقة بين الهندسة الزراعية وبين الفن بشكل عام".


وأضاف: "الراحل يوسف عوف قدمني في حفلة عام 1997 في التلفزيون المصري، وقال حينها إن كلية الزراعة دائما تخرج المواهب، وكثير من نجوم الفن والغناء والتلحين خريجي كلية الهندسة الزراعية والزراعة".

 

 ويتحدث مصطفى عن بدايته مع الموسيقى ومحطات النجاح فى مشواره، كما يكشف أسرار وكواليس أغنية "ملطشة القلوب" التى حققت نجاحا كبيرا، و تجاوزت 35 مليون مشاهدة على يوتيوب.

برنامج واحد من الناس التلفزيون المصري واحد من الناس عمرو الليثي الإعلامي عمرو الليثي كلية الزراعة كلية الهندسة الزراعية

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